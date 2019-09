03/09/2019 | 15:45

Le groupe LDLC indique ce jour avoir procédé à l'ouverture de deux points de vente durant l'été, le premier à Bourg-en-Bresse et le second à Reims.



“Adaptés aux besoins de tous, les boutiques LDLC.com proposent une trentaine de services permettant aux novices en informatique mais aussi aux passionnés de high-tech de trouver leur bonheur”, explique le groupe.



Ces deux ouvertures portent à 47 le nombre de boutiques LDLC ouvertes à ce jour.





