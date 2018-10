LDLC : hausse de +9,4% du chiffre d'affaires trimestriel

25/10/2018 | 18:43

Le groupe LDLC a fait état ce jeudi (après séance) d'un chiffre d'affaires de 125,5 millions d'euros au titre du deuxième trimestre de son exercice 2018/2019.



Il s'affiche ainsi en hausse de +9,4%.



Sur le premier semestre, les revenus s'établissent à 234,6 millions d'euros, contre 215,5 millions un an plus tôt. Cela correspond à une hausse de +8,9%.



'À périmètre constant, hors BIMP consolidée depuis le 30 mars 2018, l'activité du Groupe sur le semestre est en repli de 4,8%. Cette variation provient de l'activité BtoC impactée sur la période par l'effet Coupe du Monde et surtout par l'attentisme des gamers qui a généré ces derniers mois non seulement une baisse des ventes de cartes graphiques mais également des composants associés. La sortie effective des nouvelles cartes graphiques Nvidia devrait booster les ventes du deuxième semestre', précise le groupe.



Le groupe LDLC réaffirme par ailleurs ses ambitions d'atteindre à l'horizon 2021, un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros avec un EBITDA de l'ordre de 5,5 à 6% du chiffre d'affaires. À cette date, il entend disposer d'une centaine de magasins.





