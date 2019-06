LDLC : le résultat net 2018/2019 à -4,3 millions d'euros

20/06/2019 | 18:16

Publiés ce jeudi après séance, les comptes de l'exercice 2018/2019 de LDLC ont notamment révélé un résultat net en baisse, passant d'un bénéfice net 5,4 millions d'euros à une perte nette de -4,3 millions d'euros.



Le résultat opérationnel est également passé en négatif, passant de +8,7 millions d'euros à -4,3 millions, tandis que l'Ebitda, qui s'est mieux comporté au second semestre qu'au premier, est passé de 14,6 millions à 2 millions.



L'activité est pour sa part mieux orientée, avec un chiffre d'affaires de 502 millions d'euros, à comparer à 472,1 millions. Sur cet exercice, la dynamique a été meilleure au second semestre que durant les 6 premiers mois : 272,9 millions de CA contre 234,6 millions d'euros.



'Dans un contexte particulièrement défavorable sur une majeure partie de l'exercice, les résultats 2018-2019 reflètent principalement le poids financier des nombreux investissements engagés par le Groupe pour renforcer sa place sur les marchés du High-Tech et se doter de nouveaux moteurs de croissance. La nette amélioration des performances au second semestre et le maintien de la marge brute à un niveau élevé constituent des éléments encourageants qui témoignent de la solidité de nos activités et de la mobilisation de nos équipes', commente Olivier de la Clergerie, Directeur Général du Groupe.



S'agissant de ses perspectives, le groupe LDLC entend confirmer, à partir de 2019-2020, 'son objectif de retour à des niveaux de croissance et de rentabilité plus conformes avec ses performances historiques'.





