LDLC : 'ne réitère pas' ses objectifs 2021

03/12/2018 | 18:35

Publiés ce lundi soir, les comptes des six premiers mois de l'exercice 2018/2019 de LDLC ont été marqués par une hausse du chiffre d'affaires, et par une baisse de l'EBITDA et du résultat net.



Le groupe a ainsi vu son résultat net passer d'un bénéfice de 2,5 millions à une perte de 3,5 millions d'euros. 'Impacté par les moyens supplémentaires mis en place pour accompagner l'ensemble des projets', l'Ebitda a également reculé, passant de +6,6 à -1,9 million d'euros, tout comme le résultat opérationnel courant, de +4,1 millions à -4,4 millions d'euros.



LDLC a par ailleurs réalisé sur le semestre un chiffre d'affaires de 234,6 millions d'euros, contre 215,5 millions l'an dernier, en croissance de 8,9%. Le groupe Olys, acquis en janvier 2018, contribue pour 29,4 millions d'euros à cette croissance. La marge brute représente pour sa part 16,3% du chiffre d'affaires, contre 16,7% à la même période l'an passé.



'Le Groupe ne réitère pas à ce jour son ambition 2021. En effet, si les ambitions ne sont pas remises en question de manière globale, la dynamique pour les atteindre et les délais nécessaires sont eux difficiles à estimer aujourd'hui de manière fiable', indique le groupe LDLC s'agissant de ses perspectives, même s'il assure qu'il 'dispose de plusieurs leviers d'amélioration qui lui permettront de retrouver un EBITDA nettement positif dès le deuxième semestre 2018-2019'.



Jusqu'à présent, LDLC visait un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros avec un EBITDA de l'ordre de 5,5 à 6% du CA à l'horizon 2021.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.