LDLC : ouverture d'un nouveau point de vente à Valenciennes

14/08/2020 | 11:59

Le groupe LDLC annonce ce vendredi l'ouverture d'un nouveau magasin à Valenciennes.



'Il dispose d'une surface de 100 m2 et sera piloté par Matthieu Miroux, également franchisé de la boutique LDLC de Hénin-Beaumont. (...) La boutique LDLC dispose en outre d'un atelier permettant la réparation et le montage des ordinateurs', indique le groupe.



Cette ouverture sera la 54e pour le réseau de boutiques LDLC.



