LDLC : ouverture de quatre nouvelles boutiques d'ici décembre

21/11/2018 | 11:53

Le groupe LDLC annonce ce jour l'ouverture de quatre nouveaux magasins d'ici la mi-décembre, situés à Roanne, Toulon, Aubagne et Rennes.



Ils ouvriront respectivement les 23 novembre, 30 novembre, 5 décembre et 7 décembre. Les clients retrouveront dans chaque boutique un Atelier LDLC destiné à la réparation et au montage des ordinateurs, une trentaine de services et une équipe de conseillers techniques.



'Avec pour volonté de conseiller autant les néophytes que les experts, LDLC.com poursuit son maillage du territoire français, avec 39 magasins d'ici le 7 décembre prochain. Pour rappel, LDLC.com se donne pour objectif d'avoir 100 boutiques en 2021', commente le groupe.





