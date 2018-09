LDLC : ouverture prochaine de deux magasins en Espagne

05/09/2018 | 15:26

Le groupe LDLC annonce ce jour l'ouverture prochaine de deux boutiques physiques en Espagne, à Barcelone et à Madrid.



Elles accueilleront ainsi leurs premiers clients respectivement le 17 septembre et à la fin octobre. D'une surface commerciale de 600 m2 à Barcelone et 900 m2 à Madrid, elles proposeront tout l'univers du PC et de ses composants. Dans le même temps, LDLC lancera un site Internet dédié au marché hispanique.



'Déjà présent en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg, LDLC.com réalise une étape importante de son développement à l'international avec ces premiers magasins de high-tech hors de France. Son leitmotiv : offrir de la proximité et du conseil en informatique', explique l'entreprise.





