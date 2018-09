LDLC : ouverture prochaine des 34e et 35e boutiques en France

28/09/2018 | 15:14

Le groupe LDLC annonce ce jour l'ouverture début octobre de ses 34e et 35e boutiques en France, à Cormeilles-en-Parisis et à Nice.



La première ouvrira ses portes le 5 octobre. Elle s'étendra sur 150 m2 de surface de vente. Quant à la seconde, c'est le 10 octobre qu'elle accueillera ses premiers clients. Sa surface sera de 90 m2.





