LDLC : partenariat de naming avec l'ASVEL

12/09/2018 | 11:01

Partenaires privilégiés depuis 2012, LDLC.com et l'ASVEL, club de basket français, annoncent l'officialisation d'un Naming de l'équipe professionnelle sous l'appellation LDLC ASVEL, et ce pour une durée de dix ans.



'Cet engagement entre pleinement dans une stratégie globale de l'ASVEL et de ses grands projets que sont, outre le développement du club, le retour en Euroleague dès 2019, la Tony Parker Adéquat Academy et l'Arena, salle multifonctions de 10.000 places', expliquent-ils.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.