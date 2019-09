LDLC : rachat de 9.783 actions la semaine dernière

02/09/2019 | 18:21

Le groupe LDLC annonce ce lundi avoir procédé au rachat de 9.783 actions entre le 26 et le 30 août.



Ce rachat a été effectué pour un prix moyen d'acquisition compris entre 7,364 et 7,8009 euros.





