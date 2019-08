LDLC : transfert sur Euronext Growth le 2 septembre

29/08/2019 | 10:26

LDLC annonce que le transfert de ses titres sur Euronext Growth sera effectif le 2 septembre, sa demande d'admission sur ce marché jugé plus approprié à sa taille, ayant été approuvée par l'Euronext Listing Board le 14 août.



Ce transfert vise également à opérer un retour vers le référentiel comptable français pour l'établissement des comptes consolidés, et ce dès la publication des comptes semestriels 2019/2020, au 30 septembre 2019.



'LDLC continuera de délivrer une information exacte, précise et sincère, en rendant publique toute information privilégiée concernant la société, conformément au règlement européen sur les abus de marché (règlement MAR)', précise-t-il toutefois.



