LDLC : transfert vers Euronext Growth en vue

LDLC a annoncé que l'Assemblé général du groupe a approuvé le projet de transfert de la cotation des titres du Groupe LDLC du marché réglementé d'Euronext (compartiment C) à Paris vers Euronext Growth. Ce transfert permettra au Groupe LDLC d’être coté sur un marché plus approprié à la taille de l’entreprise, de simplifier le fonctionnement de la société et de diminuer ses coûts, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers.En outre, le transfert vers Euronext Growth vise également à opérer un retour vers le référentiel comptable français pour l'établissement des comptes consolidés, et ce dès la publication des comptes semestriels 2019/2020, au 30 septembre 2019.Face à la complexité des nouvelles normes comptables IFRS, le Directoire de Groupe LDLC a jugé que ce changement de référentiel comptable devrait notamment permettre une meilleure lisibilité de la performance opérationnelle et financière du GroupLa Société a obtenu l'accord préalable, à l'unanimité, du syndicat bancaire et un avis favorable de son Comité d'entreprise.Sous réserve de l'accord d'Euronext, la cotation des titres de la société sur Euronext Growth s'effectuera dans le cadre d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes, sans émission d'actions nouvelles.