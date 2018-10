Paris Games Week 2018 : Embarquement immédiat à bord de la station spatiale LDLC.com

Tests de produits, défis incroyables, surprises en cascades… LDLC.com propose aux visiteurs de la Paris Games Week 5 jours riches en rebondissements pour sa 8ème participation au plus grand salon annuel dédié aux jeux vidéo. Toujours proche de ses clients, LDLC.com a imaginé un vaisseau spatial fun et décalé, où les passionnés de gaming et de high-tech seront immergés dans un univers digne de leur plus grand rêve. Des démonstrations de jeux vidéo endiablées, des PC designés, des influenceurs stars à défier, et bien sûr une boutique LDLC.com où trouver les meilleurs références du High-Tech… Du 26 au 30 octobre prochain, 300 000 visiteurs sont attendus Portes de Versailles à Paris où le show autour de l'univers gaming sera à son comble ! Rendez-vous sur le stand LDLC.com, Hall 1, allée H, pour des festivités hautes en couleurs !

Un stand de 400m2 au décor cosmique

LDLC.com, spécialiste informatique et High-Tech a souhaité cette année encore emmener les visiteurs de la Paris Games Week dans son univers fun et décalé. Pour cette nouvelle édition, LDLC.com invite à embarquer à bord de sa navette spatiale pour un départ immédiat dans les étoiles. Sur 400 m2, 7 espaces ont été conçus pour mettre à l'honneur le gaming : 3 espaces marques (Nvidia, Samsung et Thermaltake), un photocall, une boutique LDLC.com, l'espace Modding Trophy, et une immense scène. Au programme : démonstrations de Shadow of the Tomb Raider (espace NVIDIA) et de Assassin's Creed Odyssey (espace Samsung), photocall avec des sabres laser dernière génération… Au total, plus de 40h d'animations seront proposées sur les différents espaces du stand… De quoi ravir tous les passionnés de jeux-vidéo !

Des PC ultra désignés avec le LDLC Modding Trophy 2018

Cela sera également le moment de découvrir les réalisations finales de la 4ème édition du concours Modding Trophy initié par LDLC.com, en présence des moddeurs. Pour rappel, l'objectif de ce concours unique est de proposer des machines au design modifié, efficaces, intelligentes, fonctionnelles et esthétiques. Pendant 2 mois, les moddeurs Alex Banks, Mhike Samsin, Jengki Wmp et Olivier Maillet ont planché sur leurs créations. Cette année, ils ont eu pour thématique le célèbre jeu d'action Fortnite. Le nom du grand gagnant sera révélé lors de la soirée d'ouverture de la Paris Games Week, le 26 octobre prochain !

Show d'influenceurs célèbres et démonstrations de sabres laser sur la scène LDLC.com

Espace incontournable du stand, la scène sera cette année le théâtre d'affrontements de sabres laser réalisés par de véritables maitres d'armes pour des combats d'un réalisme époustouflant. Ces spectacles seront l'occasion de présenter au public de nouveaux sabres aux performances inégalées. La scène LDLC.com proposera également de multiples animations avec notamment des battles sur les jeux Forza, Soul Calibur et Overcooked, en présence d'un casting d'influenceurs gaming 100% féminin : Kayane, Kijooki et Trinity. Tout au long de la journée, les visiteurs pourront affronter les reines du gaming et gagner de nombreux goodies ! A vos manettes !

Bienvenue dans la boutique LDLC.com !

Les visiteurs de la Paris Games Week profiteront de ce moment pour retrouver les différents services et acheter leurs produits favoris au sein de la boutique LDLC.com. Sur 40 m2, une cinquantaine de références atour du gaming sera proposée à la vente, de quoi faire le bonheur des aficionados de matériel high-tech… Et de rappeler que LDLC .com c'est aussi aujourd'hui 35 boutiques à travers toute la France.

Retrouvez LDLC.com à la Paris Games Week 2018

Du 26 au 30 octobre 2018

Porte de Versailles - Hall 1, allée H, stand H018