Tech Your Time : LDLC.pro et LDLC Distribution invitent les professionnels à une rencontre autour de l'innovation

LDLC.pro, la marque BtoB du Groupe LDLC, et LDLC Distribution, marque en charge du déploiement du réseau de magasins LDLC.com, organisent conjointement une rencontre sur le thème de l'innovation ! Intitulé Tech Your Time, l'événement aura lieu à LYON, le 3 octobre prochain à partir de 14h en présence de marques partenaires et d'experts. Objectif : échanger sur les grandes tendances du moment et celles qui animeront le monde de demain. Cette rencontre permettra également de tester le célèbre sabre laser Solaari, une innovation issue de la cellule R&D du Groupe LDLC ainsi que d'autres nouveautés du Groupe.

Programme :

14h : Ouverture des portes du salon et accès aux différents stands des marques

18h : Mot d'accueil et lancement de notre afterwork

18h15 : Intervention d'Astrid Guyart, championne d'escrime et ingénieure chez Airbus

19h : Cocktail

Informations Pratiques :

TECH YOUR TIME

Le 3 octobre à partir de 14h

Bâtiment O'Rizon

150, allée des Fresnes - 69760 LIMONEST