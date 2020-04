Groupe Minoteries voit sa rentabilité baisser en 2019

Zurich (awp) - Le meunier industriel Groupe Minoteries a enregistré une baisse de sa rentabilité pour l'exercice 2019 mais le conseil d'administration proposera une hausse de son dividende de 1 franc à 8 franc, annonce mardi l'entreprise de Granges-près-Marnand qui souligne également l'impact négatif de l'appréciation du franc par rapport à l'euro.

Durant l'exercice sous revue, le résultat net s'est replié de 6,7% sur un an à 5,6 millions de francs suisses tandis que le bénéfice opérationnel (Ebit) a chuté de 15% à 5,1 millions.

Le chiffre d'affaires pour sa part a cédé 0,6% à 137,9 millions de francs suisses. L'entreprise a cependant amélioré son capital propre à 75,7%, affirme le communiqué.

"La faiblesse croissante de la monnaie unique européenne par rapport au franc suisse rend les frontières du pays de plus en plus perméables, ce qui attise les importations de pain et de produits de boulangerie prêts à consommer", a aussi souligné la firme.

Malgré une récolte supérieure à la moyenne, les frais d'approvisionnement de la matière première rapportés au chiffre d'affaires net n'ont baissé que de façon négligeable, passant de 69,7% (2018) à 68,3% (2019).

Le groupe n'a pas émis de prévisions pour l'année en cours.

lk/rp