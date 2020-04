Chiffre d'Affaires 1er trimestre 2020 : 78,5 M | -3,2%

Regulatory News:

Groupe Open (Paris:OPN) (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972, services informatiques), Entreprise de Services du Numérique, publie son chiffre d’affaires du premier trimestre 2020.

Chiffre d’Affaires 1er trimestre 2020

en M € T1 2020 T1 2019 Croissance France 76,7 79,7 -3,70% International 1,8 1,4 30,90% TOTAL 78,5 81 -3,20%

Groupe Open enregistre sur ce premier trimestre 2020 un chiffre d’affaires de 78,5 M€, en décroissance de -3,2%.

L’impact de la crise sanitaire Covid-19 est estimé à environ 2% sur ce trimestre.

Cette décroissance de chiffre d’affaires s’explique par :

- un taux d’occupation en forte baisse constaté sur la fin du trimestre, impacté directement par la situation de crise,

- un effectif productif en légère baisse, par rapport au 31 décembre 2019, dû essentiellement à un ralentissement du recrutement en fin de trimestre, compensé par un Tarif Journalier Moyen en amélioration

- l’impact de la baisse du recours à la sous-traitance, dans la continuité de 2019, est de 1,2%.

Situation Covid-19

L’actualité du coronavirus COVID-19 et les consignes de prévention relayées par les autorités du pays font l’objet d’un suivi quotidien par la direction générale de Groupe Open.

Dans cette période inédite, l’enjeu est d’assurer la sécurité de tous les collaborateurs et prestataires ainsi que la poursuite de l’activité et de contribuer au ralentissement de la propagation du virus afin que nos infrastructures de soins soient en mesure d’accompagner les malades dans les meilleures conditions.

Dans le cadre notamment de sa démarche de certification ISO27K, Groupe Open a activé son Plan de Continuité d’Activité. Celui-ci est pleinement déployé et fait l’objet d’un suivi quotidien.

En termes d’activité, le ralentissement déjà constaté depuis fin Mars 2020 est difficilement extrapolable compte tenu du peu de recul à la présente date.

Néanmoins, l’équilibre sectoriel du portefeuille client de Groupe Open permet d’envisager un arrêt contenu des prestations mais variable selon le secteur d’activité et les modes de production, les activités en centre de services offrant théoriquement davantage de résilience à la situation de confinement.

L’existence de contrats pluriannuels significatifs est également un atout pour le maintien des activités de Groupe Open.

L’entreprise a étudié et déploie à titre conservatoire, les différentes mesures d’accompagnement mises en place par le gouvernement dans ses différents aspects sociaux, fiscaux et financiers.

En termes de trésorerie, l’entreprise dispose de liquidités significatives ainsi qu’une capacité de mobilisation de créances déjà en place et de lignes de découverts bancaires autorisés non utilisées.

Dans ce cadre, le Conseil d’Administration a confirmé qu’aucun versement de dividende ne serait proposé à l’Assemblée Générale.

Le Document d’Enregistrement Universel 2019 de Groupe Open a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés financiers (AMF) le 15 avril 2020 avec le numéro D.20-0299.

Perspectives

La durée du confinement ainsi que les décisions clients encore à venir impacteront forcément les perspectives de marge opérationnelle qui pourraient être établies. A ce stade, l’entreprise ne peut donc pas donner de guidance.

Aussi les perspectives mentionnées dans le rapport de gestion du 04 mars 2020, date d’arrêté des comptes, ne peuvent donc plus être retenues.

Concernant la situation actuelle, une réduction temporaire de l’activité de l’ordre de 15% peut être anticipée mais accompagnée des réserves d’usage, compte tenu de la forte volatilité des situations sanitaires selon les régions en France et les pays en général et selon les contraintes propres de nos clients.

Les Chiffres d’Affaires du deuxième trimestre 2020 et du premier semestre 2020

seront annoncés le Jeudi 16 Juillet 2020, après bourse.

(*) Nota bene : Définition des indicateurs alternatifs de performance (non définis par les normes IFRS)

Groupe Open utilise l’indicateur financier suivant, non défini par les normes IFRS : Croissance organique

Cet indicateur – Croissance organique - est calculé ainsi :

Cet indicateur mesure l’évolution du chiffre d’affaires net par rapport à la même période de l’année précédente, hors effet de change et hors variation de périmètre ;

L’effet change est obtenu en appliquant les taux de change de l’année précédente aux ventes de l’année en cours et en calculant la différence avec les ventes de l’année en cours.

L’effet périmètre est constitué : Des ventes de l’année en cours réalisées par les entités non présentes dans le périmètre de consolidation sur la même période de l’année précédente, et ce jusqu’à leur date anniversaire d’intégration, De la réduction des ventes liée aux activités cédées, non présentes dans le périmètre de consolidation de l’année en cours mais intégrées dans les ventes de la même période de l’année précédente, et ce jusqu’à la date anniversaire de la cession.



Agrégat 03 2020 03 2019 Variation en

% Dont effet

change Dont effet

Périmètre Dont croissance

organique Chiffre d’affaires net 78,5 81,0 -3,2% 0,0% 0,0% -3,2%

Avec 3645 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 304 M€ en 2019, Open se positionne comme un acteur majeur des services du numérique et intervient principalement en France et à l’international au Luxembourg et Roumanie.

Open accompagne au quotidien les entreprises et les organisations dans leur transformation industrielle et digitale avec une offre de bout en bout, IT et digitale, efficace sur toute la chaine de valeurs des entreprises. Son objectif : Transformer les systèmes d’information de ses clients pour répondre à leurs nouveaux Business Model digitaux avec une garantie de stabilité, de contrôle et de coûts maîtrisés en répondant aux enjeux de mise sur le marché, d’agilité, de rapidité et d’expérimentations.

Open inscrit sa démarche dans une logique d’avenir au travers de la mise en œuvre de ses valeurs d’entreprise : Pertinence, Audace, Ethique & Responsabilité, Passion et Engagement.

Pour en savoir plus sur Open : www.open.global

