Groupe Open : 8/01/2019

Communiqué de presse

Openprocède à l'acquisition de IZBERG, éditeur de plateforme de marketplaces

Paris, le 8 Janvier 2019-Open,acteur majeur de la transformation IT et digitale des entreprises, annonce l'acquisition à 100 %deIZBERG,éditeur de plateforme de marketplaces.

Un rapprochement en ligne avec la stratégie 2020 d'Open

Pour devenirl'un des leaders français des services et solutions du numérique, Open a procédé,depuis 2016, à l'acquisition de spécialistes:Lateos(intégrateur de solutions e-commerce et marketplace),Kynapse(consulting transformation digitale spécialisé en dataScience et IA),MCO Finance(éditeur d'une suite logicielle de crédit et de crowdfunding-Xloan)etLa Netscouade(agence de communication digitale). Open complète aujourd'hui son offre Solutions avec l'acquisition de IZBERG, affichant ses intentions de se développer fortement sur le marché des marketplaces.

PourGuy Mamou-ManietFrédéric Sebag, co-Présidents d'Open:«L'acquisition de IZBERG est tout à fait conforme à la direction stratégique empruntée par Open depuis trois ans et à notre volonté de renforcer le pan digital de notre offre de bout en bout.Son modèle de facturation à l'usage s'inscrit pleinement dans le cadre de l'évolution dubusiness model d'Open.Lesmarketplaces sont aujourd'hui des modèles économiques incontournables dans la transformationdes entreprises, nous sommes donc ravis de pouvoir compter ce savoir-faire technologique parminotre panel d'expertises et d'offrir à nos clients cette opportunité d'innovation».

« Nous avons eu l'occasion de collaborer avec IZBERG à plusieurs reprises par lepassé, sur desdossiers complexes, couronnés de succès tels que Organix de Suez et StationOne d'Alstom. Noussommes ainsi convaincus de la qualité de leur plateforme et de la force de nos synergies pour le développement de cette solution sur un marché très dynamique » ajoutentGuy Mamou-Mani et Frédéric Sebag.

IZBERG intègre la Direction Solutions d'Open

Créé en 2012, IZBERG proposela seule plateforme de marketplace « end-to-end », modulaire et personnalisable, pour produits et services, en mode SaaS.De l'import des catalogues produits et services à la gestion des commandes, IZBERG propose à ses clients la création d'unemarketplace Produits et Services, BtoC et BtoB.

Son objectif ? accompagner la transformation digitale des entreprises et leur adaptation aux nouvelles attentes de leurs clients. Plus de 40 moyennes et grandes entreprises de tous secteursd'activité dans le monde ont choisi IZBERG pour intégrer ce canal de vente disruptif, renforçant ouélargissant leur business model.

Figure de pionnier dans son domaine, IZBERG vient aujourd'hui renforcer la Direction Solutions« byOpen »; un rapprochement qui lui permettra d'accélérer son business et de saisir de nouvellesopportunités de croissance.

« Nous sommes très fiers de rejoindre Open et de participer au déploiement de leurs activitésdigitales. C'est une véritable opportunité de pouvoir s'appuyer sur une entreprise de cette envergure,sa solidité, conjuguée à ses nombreuses expertises, va nous permettre de déployer notre offre sur notre marché et de partir à la conquête de nouveaux territoires encore plus rapidement »,expliquentBenoit FeronetFlorian Poullin, co-fondateurs de IZBERG.

À propos d'Open:

Avec 3 775 collaborateurset un chiffre d'affaires de314 M€en 2017, Open se positionne comme unacteur majeur des services du numériqueet intervient principalement en France et à l'international aux Pays Bas, Luxembourg et Roumanie.

Open accompagne au quotidien les entreprises et les organisations dans leur transformation industrielle et digitale avec une offre de bout en bout, IT et digitale, efficace sur toute la chaine de valeurs des entreprises. Son objectif : Transformer lessystèmes d'information de ses clients pour répondre à leurs nouveaux BusinessModel digitaux avec une garantie de stabilité,de contrôle et de coûts maîtrisés en répondant aux enjeux de mise sur le marché, d'agilité, de rapidité et d'expérimentations.Open inscrit sa démarche dans une logique d'avenir au travers de la mise en œuvre de ses valeurs d'entreprise : Pertinence,Audace, Ethique & Responsabilité, Passion et Engagement.

Pour en savoir plus sur le groupe Open :www.open.global

A propos de IZBERG

IZBERG propose la seule plateforme de Marketplace « end-to-end », modulaire et personnalisable, pour produits et services. La technologie avancée de IZBERG permet aux entreprises B2C et B2B de lancer leur plateforme de Marketplace et de rester à lapointe de l'innovation digitale sur un marché ultra-compétitif.

Après 3 années de R&D, IZBERG lance IZBERG Platform en juin 2014. IZBERG est aujourd'hui considéré comme un expert des solutions de Marketplace. En 2015, IZBERG réalise une première levée de fond de 3 millions € avec Alven Capital,confirmant ainsi la pérennité de son modèle.

L'équipe de managementde IZBERG possède une large expertise dans les domaines du e-commerce, des technologies web etde l'écosystème des Marketplaces. L'équipe inclut également plus de 30 employés passionnés et expérimentés, dont plus de60% d'ingénieurs, dédiés à la réussite des projets Marketplace.

Pour en savoir plus sur IZBERG :www.izberg-marketplace.com

