Groupe Open : Chiffre d'Affaires 1er trimestre 2019

Chiffre d'Affaires 1ertrimestre 2019 : 82,7 M€ | -2,8%

Paris, le 18 Avril 2019 -Groupe Open (ISIN : FR 0004050300 ; segmentNextEconomy - 972, services informatiques), Entreprise de Services du Numérique, publie son chiffre d'affaires du premier trimestre 2019.

Chiffre d'Affaires 1ertrimestre 2019

en M€ T1 2019 T1 2018 Croissance France 79,7 81,6 -2,3% International 3,1 3,5 -13,4% TOTAL 82,7 85,1 -2,8%

Groupe Open enregistre sur ce premier trimestre 2019 un chiffre d'affaires de 82,7 M€, en décroissance de -2,8%.

Comme évoqué lors des résultats annuels 2018, ce premier trimestre 2019 est impacté par l'effet embarqué de 2018 et calendaire (1 jour en moins, soit -1,6%).

Groupe Open confirme son effort dans ses actions visant à attirer les talents ainsi qu'à les fidéliser. Les Practices (Agilité, Assistance à Maitrise d'Ouvrage, Test) et Squads (Dev - Mobilité - Ops) s'inscrivent comme un vecteur d'attractivité certain, encourageant les candidats et collaborateurs à rejoindre ces communautés pour partager leur connaissance et participer activement à des projets innovants.

L'ambition de Groupe Open est d'intégrer à nouveau en 2019, plus de 1 000 nouveaux collaborateurs avec une croissance significative de son effectif net.

Perspectives

Ce début d'année s'inscrit encore dans un contexte de marché tendu sur les ressources et d'un embarqué 2018 défavorable. Groupe Open devrait donc connaitre un premier semestre en décroissance et reprendre sa croissance organique dès le second semestre.

Les Chiffres d'Affaires du deuxième trimestre 2019 et du premier semestre 2019 seront annoncés le Jeudi 18 Juillet 2019, après bourse.

A propos de Groupe Open

Avec 3760 collaborateurset un chiffre d'affaires de 324 M€en 2018, Open se positionne comme un acteur majeur desservices du numériqueet intervient principalement en France et à l'international aux Pays Bas, Luxembourg et Roumanie.Open accompagne au quotidien les entreprises et les organisations dans leur transformation industrielle et digitale avec une offrede bout en bout, IT et digitale, efficace sur toute la chaine de valeurs des entreprises. Son objectif : Transformer les systèmesd'information de ses clients pour répondre à leurs nouveaux Business Model digitaux avec une garantie de stabilité, de contrôleet de coûts maîtrisés en répondant aux enjeux de mise sur le marché, d'agilité, de rapidité et d'expérimentations.

Open inscrit sa démarche dans une logique d'avenir au travers de la mise en œuvre de ses valeurs d'entreprise : Pertinence, Audace, Ethique & Responsabilité, Passion et Engagement.

Pour en savoir plus sur le groupe Open : www.open.global

Relations médias - AgenceWellcom- Elise Plat & Camille Ruols - Tél. : 01 46 34 60 60 elise.plat@wellcom.fr|camille.ruols@wellcom.fr

