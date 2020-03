Groupe Open : Résultats Annuels 2019 – Groupe Open

CA : 304 M€ | ROC : 15 M€

Un 2nd semestre en progression par rapport au 1er semestre : ROC 9,3 M€ | 6,3% du CA

Groupe Open (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972, services informatiques), Entreprise de Services du Numérique, publie ses résultats de l’année 2019.

Résultats Annuels 2019

2019 2018 Croissance Chiffre d’Affaires 303,9 316,2 -4% Résultat opérationnel courant 15,1 24,6 -39% % ROC 5,0% 7,8% Autres produits et charges opérationnels -2,1 -0,7 Résultat opérationnel retraité* 13,0 23,9 -46% Charge IFRS2 liée à l’attribution d’actions gratuites -0,9 -1,1 Résultat opérationnel 12,2 22,8 -46% Résultat financier -1,0 -0,7 Charge d’impôt -6,7 -8,3 Résultat net des activités poursuivies 4,5 13,8 -67% Résultat Net des activités arrêtées, cédées ou en cours de cession -2,0 -3,0 Résultat net 2,5 10,8 -77%

*Retraité de l’impact non normatif des actions gratuites (IFRS2)

Ces résultats s’expliquent principalement :

- Pour le chiffre d’affaires (-4%) par :

la baisse d’effectif de l’année 2018 ainsi que celle du 1er semestre 2019,

la diminution du recours à la sous-traitance (mise en conformité) soit -7,1 millions d’euros sur l’année. Hors sous-traitance, la baisse du chiffre d’affaires aurait été de -1,9%,

un effet calendaire défavorable (-0,4%)

- Pour le résultat opérationnel courant, ce dernier est impacté par la baisse du chiffre d’affaires et par un salaire moyen légèrement supérieur à celle du tarif journalier moyen.

Conformément aux annonces, il convient de noter une nette amélioration des résultats sur le second semestre 2019 par rapport au premier, notamment sur le résultat opérationnel courant enregistré à 6,3%.

Grâce à une stabilisation des effectifs sur le second semestre 2019, l’effectif productif équivalent temps plein (ETP) de Groupe Open est de 3 444 en décembre 2019, comprenant près de 200 sous-traitants, en décroissance par rapport à décembre 2018.

L’année 2019 reste une année active en termes de recrutement, conduisant à l’intégration de plus de 900 nouveaux collaborateurs sur l’année. L’effectif interne s’élève à 3 645 (productifs et fonctionnels) à fin décembre 2019.

Répartition du Chiffre d’Affaires et du Résultat Opérationnel Courant par géographie :

En M€ En M€ 2019 2018 CA France 298,3 310,3 ROC France 15,3 24,5

En M€ En M€ 2019 2018 CA International 5,6 5,8 ROC International -0,2 0,1

Situation financière 2019

BILAN ET FLUX DE TRESORERIE

En M€ 2019 2018 En M€ 2019 2018 Ecarts d’acquisition 106,9 108,4 Capitaux propres 112,8 116,3 Droits d’utilisation IFRS16 21,4 Endettement financier 10,8 14,8 Dettes liées aux obligations locatives 22,7 Trésorerie 28,0 32,2 Autres passifs financiers 5,8 5,4 Actif courant 99,6 112,6 Passif courant 98,4 102,8 Total ACTIF 248,3 239,2 Total PASSIF 248,3 239,2

La structure financière est stable et solide. Elle est impactée en 2019 par l’inscription à l’actif et au passif des impacts de la norme IFRS16, liés aux obligations locatives. La situation de trésorerie de 28 millions d’euros est solide.

La structure financière se renforce avec une très bonne maîtrise du besoin en fonds de roulement. La trésorerie nette de 11,4 millions d’euros traduit la solidité financière de Groupe Open.

En M€ 2019 2018 Flux net de trésorerie généré par l’activité 16,4 17,4 Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement -5,3 -8,7 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -15,0 -10,3 Variation de la trésorerie nette -4,0 -1,6 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 32,2 33,8 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 28,2 32,2

La génération de trésorerie 2019 traduit :

- le flux net de trésorerie généré par l’activité, avec maintien de la performance sur les créances et encours clients.

- le flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement, avec moindre investissement en R&D et incidence des variations de périmètre.

- le flux net de trésorerie lié aux opérations de financement, notamment le rachat d’actions propres (-3,7 M€), les dividendes (-3,4 M€) ainsi que le remboursement d’emprunts (-7,7 M€)

Situation 2019

En 2019, Groupe Open a mis un focus majeur sur les Ressources Humaines, revisitant d’une part sa politique RH et déployant d’autre part des actions concrètes et durables pour attirer les talents et les fidéliser. Cette refonte s’est accompagnée de celle du référentiel des métiers et fonctions « Repères&Vous » et de l’évolution du dispositif managérial visant à plus de proximité auprès des collaborateurs, mission confiée à une population nouvelle de Ressource managers et Team managers.

Le mise en œuvre des communautés nationales visant à un partage de connaissances « Practices et Squads » s’est renforcée considérablement permettant d’organiser la professionnalisation et la formation des équipes, les doter de kits méthodologiques, contribuer à l’enrichissement de l’offre pour mieux répondre aux attentes du marché. Les Squads, dédiées aux technologies émergentes, se sont structurées en six trends : front UI, API, Data, Devops, AWS, Microsoft.

Groupe Open, porté par un marché favorable (Conseil & Services +3,1% – Syntec numérique), confirme la croissance de son activité digitale (intégrant les prestations de services sur les SMACS (Social Mobility Analytics Cloud Security)), qui représente 35% de son chiffre d’affaires dont 29 millions d’euros sont réalisés par les Agences Digitales & Solutions, avec une croissance propre de 20% par rapport à 2018.

Situation COVID-19

L’actualité du coronavirus COVID-19 et les consignes de prévention relayées par les autorités du pays font l’objet d’un suivi quotidien par la direction générale de Groupe Open.

Dans cette période inédite, l’enjeu est d’assurer la sécurité de tous les collaborateurs et prestataires ainsi que la poursuite de l’activité et de contribuer au ralentissement de la propagation du virus afin que nos infrastructures de soins soient en mesure d’accompagner les malades dans les meilleures conditions.

Dans le cadre notamment de sa démarche de certification ISO27K, Groupe Open s’est doté d’un PCA (Plan de Continuité d’Activité). Ce plan a été adapté au contexte dans un document dédié, décrivant les mesures spécifiques prises dans le cadre de cette pandémie.

Il est fondé sur trois principes de résolution :

- permettre la réalisation des activités des collaborateurs concernés, à leur domicile, dans le cadre du télétravail, en maintenant les mesures de sécurité adéquates

- assurer un back-up des fonctions stratégiques

- assurer une chaine de support continue

D’autres mesures complémentaires ont été prises et partagées avec l’ensemble des collaborateurs :

- Les gestes barrières appliqués de manière systématique et rigoureuse

- Le recours au télétravail pour tous les collaborateurs quand leur activité le permet

- Le recours à l’arrêt de travail pour les salariés parents

- Les réunions à distance obligatoires avec déploiement des outils collaboratifs auprès de l’ensemble des collaborateurs

- La mise en place d’une gouvernance dédiée Plan de Continuité d’Activité COVID-19, constituée des instances ComEx, Comité de Direction et DSI.

Perspectives

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, malgré une situation interne sous contrôle, il est encore difficile d’émettre des prévisions chiffrées.

En effet, au regard du ralentissement déjà constaté de l’activité, Groupe Open partagera un point de situation sur l’impact du COVID-19 lors de la publication de son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020.

Après avoir fixé une proposition à l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de distribution de dividendes de 0,20 € par action lors du Conseil d’Administration du 4 mars, celui-ci statuera à nouveau, en avril 2020, sur cette distribution au regard de l’évolution de la situation.

Le 4 mars 2020, et conformément à la délégation reçue par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 mai 2017, le Conseil d'Administration de Groupe Open a décidé l'annulation de ses 488 426 actions auto détenues.

A l'issue du délai légal d'opposition des créanciers (20 jours à compter de la date de dépôt au greffe du procès-verbal de la décision du Conseil d'Administration), le capital social de la société s'élèvera à 1 349 893,34 € et sera composé de 8 079 823 actions.

Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, la réunion SFAF ne se tiendra pas comme prévu, ni physiquement, ni en conférence call.

Le support de présentation commenté et détaillé est disponible sur le site web de Groupe Open

L’annonce du Chiffre d’Affaires du 1er trimestre 2020 s’effectuera par communiqué de presse Jeudi 16 Avril 2020 après bourse.

(*) Nota bene : Définition des indicateurs alternatifs de performance (non définis par les normes IFRS)

Groupe Open utilise l’indicateur financier suivant, non défini par les normes IFRS : Croissance organique

Cet indicateur – Croissance organique - est calculé ainsi :

Cet indicateur mesure l’évolution du chiffre d’affaires net par rapport à la même période de l’année précédente, hors effet de change et hors variation de périmètre ;

L’effet change est obtenu en appliquant les taux de change de l’année précédente aux ventes de l’année en cours et en calculant la différence avec les ventes de l’année en cours.

L’effet périmètre est constitué : Des ventes de l’année en cours réalisées par les entités non présentes dans le périmètre de consolidation sur la même période de l’année précédente, et ce jusqu’à leur date anniversaire d’intégration, De la réduction des ventes liée aux activités cédées, non présentes dans le périmètre de consolidation de l’année en cours mais intégrées dans les ventes de la même période de l’année précédente, et ce jusqu’à la date anniversaire de la cession.



Agrégat 12/2019 12/2018 Variation en % Dont effet change Dont effet Périmètre Dont croissance organique Chiffre d’affaires net 303,9 316,2 -3,9% 0% 0,5% -4,4%

A propos de Groupe Open

Avec 3645 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 304 M€ en 2019, Open se positionne comme un acteur majeur des services du numérique et intervient principalement en France et à l’international au Luxembourg et Roumanie.

Open accompagne au quotidien les entreprises et les organisations dans leur transformation industrielle et digitale avec une offre de bout en bout, IT et digitale, efficace sur toute la chaine de valeurs des entreprises. Son objectif : Transformer les systèmes d’information de ses clients pour répondre à leurs nouveaux Business Model digitaux avec une garantie de stabilité, de contrôle et de coûts maîtrisés en répondant aux enjeux de mise sur le marché, d’agilité, de rapidité et d’expérimentations.

Open inscrit sa démarche dans une logique d’avenir au travers de la mise en œuvre de ses valeurs d’entreprise : Pertinence, Audace, Ethique & Responsabilité, Passion et Engagement.

Pour en savoir plus sur Open : www.open.global

