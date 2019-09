Groupe Open : délaissé après ses résultats de 1er semestre

12/09/2019 | 11:49

Groupe Open lâche 5,8% au lendemain de la présentation de résultats semestriels en nette contraction, ce qui conduit Oddo BHF à abaisser son conseil de 'achat' à 'neutre' et son objectif de cours de 21 à 16 euros.



La société de services informatiques a essuyé une perte nette de 0,7 millions d'euros et vu son résultat opérationnel courant chuter de 53% à 5,8 millions, pour un chiffre d'affaires en repli de 3% à 156,3 millions d'euros.



'La dégradation des KPI (indicateurs clés de performance) pèse plus que prévu à court-terme...', souligne Oddo BHF pour qui 'peu d'amélioration est en vue avant 2020'. Il abaisse ses estimations de CA et de ROC.



