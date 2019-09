Groupe Open : directeur général pour l'activité IT Services

12/09/2019 | 13:33

Groupe Open annonce accueillir Hervé Skornik au poste de directeur général de son activité IT Services (plus de 3200 collaborateurs) et au sein de son comité exécutif. Il encadrera les directeurs de régions Ile-de-France, Grand-Ouest, Nord et Grand-Est.



Après un début de carrière dans le secteur public, il a évolué pendant plus de 20 ans dans le secteur de la distribution, notamment comme PDG de Darty entre 2008 et 2012, puis à la tête des équipes sourcing et e-commerce de Carrefour entre 2013 et 2017.



