Groupe Open : résultats semestriels en retrait

11/09/2019 | 18:30

Le Groupe Open annonce ce mercredi, après Bourse, avoir dégagé un bénéfice net des activités poursuivies de 1,2 million d'euros au titre du premier semestre 2019, en baisse de -84% sur un an.



L'ESN a par ailleurs dégagé un bénéfice opérationnel courant de 5,8 millions d'euros, soit une baisse de -53% en rythme annuel. Le chiffre d'affaires, annoncé cet été, a de son côté baissé de -3% comparativement aux six premiers mois de 2018, tombé à 156,3 millions d'euros.



Le résultat net, enfin, passe de 7,2 millions d'euros pour le premier semestre 2018 à -0,7 million d'euros cette année.



'Le résultat opérationnel courant du second semestre devrait être en progression par rapport au premier, ainsi que celui de l'année 2020 par rapport à 2019. En Mars 2020, Groupe Open présentera ses objectifs de croissance et plan d'actions associé', indique le groupe, en s'appuyant sur un plan d'action.





