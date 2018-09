Groupe Open : une solide publication semestrielle

12/09/2018 | 18:29

Le Groupe Open a rapporté ce mercredi, après Bourse, avoir dégagé un bénéfice net des activités poursuivies de 7,4 millions d'euros au titre du premier semestre 2018, en croissance de 32,1% sur un an.



L'ESN a par ailleurs dégagé un bénéfice opérationnel courant de 12,1 millions d'euros, soit une progression de 4,3% en rythme annuel. Le chiffre d'affaires a de son côté grimpé de 5% comparativement aux six premiers mois de 2017, porté à 165 millions d'euros.



Le résultat net, enfin, passe de 5,6 millions d'euros pour le premier semestre 2017 à 7,2 millions d'euros cette année.



'Pour 2019/2020, Groupe Open confirme sa bonne visibilité de la trajectoire de l'activité et de la marge opérationnelle avec le maintien de l'objectif à 10%. Une réactualisation de son plan stratégique Open2020, basée essentiellement sur sa croissance organique, sera présentée et commentée en mars 2019, lors de la publication de ses résultats annuels 2018', indique le groupe.





