Résultats 1er Semestre 2018 - Chiffre d’Affaires : 165 M | +5% Résultat Opérationnel Courant : 12,1 M | +4,3%

Résultats 1erSemestre 2018

Chiffre d'Affaires: 165M€| +5%

Résultat Opérationnel Courant :12,1 M€ |+4,3%

Paris, le 12 Septembre 2018-Groupe Open (ISIN : FR 0004050300; segmentNextEconomy-972, services informatiques), Entreprise de Services du Numérique, publie les résultats du premier semestre 2018.

Résultats semestriels 2018

En M€ Juin 2018 Juin 2017 Chiffre d'Affaires 165,0 157,2 +5,0% Résultat opérationnel courant 12,1 11,6 +4,3% % ROC 7,3% 7,4% Autres produits et charges opérationnels 0,5 -0,3 Résultat opérationnel retraité* 12,6 11,3 +11,5% Charge IFRS2 des actions gratuites -0,5 -1,1 Résultat opérationnel 12,1 10,2 +18,6% Coût de l'endettement financier net -0,3 -0,3 Charge d'impôt -4,4 -4,3 Résultat net des activités poursuivies 7,4 5,6 +32,1% Résultat Net des activités arrêtées, cédées ou en cours de cession -0,2 Résultat net 7,2 5,6

*Retraité del'impact non normatifdes actions gratuites (IFRS2)

Groupe Open poursuit sa croissance: celle de son chiffre d'affaires (+5%) supérieure à celle du marché(Conseils & Services +3,5% - Syntec numérique)ainsi que celle de ses résultats (Résultat Opérationnel Courant +4,3% - Résultat Net 7,4M€).

L'effectif au 30 Juin 2018 est de 3700 collaborateurs productifs, stable par rapport au 1erJanvier 2018 et en croissance par rapport au 30 Juin 2017 (3 560 à périmètre comparable).

Les indicateurs d'activitésont en légère progression.

Répartition du Chiffre d'Affaires et du Résultat Opérationnel Courant pargéographie:

En M€ S1 2018 S1 2017 Croissance CA FranceEn M€ 158,3 151,8 +4,3% ROC France 12,1 11,4 +6,1%

En M€ S1 2018 S1 2017 Croissance CA International PayEsn-BMa€s Autres 6,73,7 3,0 5,43,6 1,8 +24,0% ROC International 0,0 0,2 -

La France réalise une belle performance avec une croissance de chiffre d'affaires de +4,3% malgré un effet calendaire défavorable.

Situation financière du 1erSemestre 2018

BILAN ET FLUX DE TRESORERIE

En M€ Juin 2018 Déc 2017 En M€ Juin 2018 Déc 2017 Ecarts d'acquisition 108,2 108,2 Capitaux propres 118,4 115,5 Actif non courant 125,0 123,0 Endettement financier 14,9 14,9 Trésorerie 21,8 33,8 Passif non courant 20,3 20,6 Autres passifs financiers 5,2 7,9 Actif courant 113,4 120,6 Passif courant 99,8 107,5 Total ACTIF 238,6 244,7 Total PASSIF 238,6 244,7

La structure financièrereflète la trésorerie nette positive de l'entreprise ainsi que la maitrise de sonBesoin en Fonds de Roulement (BFR), même si la durée de contractualisation de nouveaux projets structurants et la croissance dans le secteur public ont engendré une augmentation des encours de production.

En M€ Juin 2018 Déc 2017 Juin 2017 Flux net de trésorerie généré par l'activité -1,6 20,2 6,3 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -4,0 -3,9 -3,3 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -6,3 -11,7 -6,8 Variation de la trésorerie nette -11,9 4,6 -3,8 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 33,8 29,2 29,2 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 21,8 33,8 25,4

La génération de trésorerie traduit :

- la croissance des encours de production sur ce premier semestre tout en maitrisant les délais de règlement clients[Flux généré par l'activité]; cette augmentation devrait se résorber au cours du second semestre ;

- les investissements liés à la R&D et aux implantations [Flux lié aux investissements];

- le flux de financement illustre notamment la distribution de dividendes (-3,5M€) ainsi que le rachat d'actions propres (-1,3M€) [Flux liés aux financements].

Activité et performance opérationnelle du 1ersemestre 2018

Quelques faits marquants sur ce semestre sont à relever, contribuant fortement à la performance opérationnelle enregistrée :

- La forte demande des compétences technologiques créée une tension sur les enjeux de recrutement comme de fidélisation des ressources. Pourtant, ce mouvement traduit une attentedes clients en forte croissance face à laquelle Groupe Open s'est organisée en renforçant sonéquipe dédiée et en procédant à la refonte de sa politique Ressources Humaines au travers de quatre piliers : Recruter & Fidéliser, Développer le capital humain, Digitaliser les processus RH, Mieux Vivre chez Open.

-Afin de développer l'attractivité de l'entreprise et celle des talents recherchés, de valoriser sescollaborateurs pour mieux les fidéliser, Groupe Open a déployé un programme transversed'animation à l'échelon national. Les «Practices » (Agilité, Assistance à maitrised'ouvrage, Testing) et « Squads » (Développement Nouvelles Technologies, Cloud et Intégration DevOps, Mobilité) reposent sur un réseau communautaire de talents, incarnant unétat d'esprit agile etcollaboratif.

- Constitué de huit Centres de Production, réunissant plus de 1200 collaborateurs en France, le dispositif industriel de production IT & Digital est désormais solide et abouti. Il répond à la nécessaire proximité et professionnalisation attendus par les clients.

- Les Solutions Moodpeek byOpen(solution d'analyse des opinions des utilisateurs mobiles), Primpromo byOpen(solution internationale pour les acteurs de la promotion immobilière)et Xloan byOpen(solution de gestion des opérations de financement)arrivent à maturité avec un potentiel prometteur. Quant à Swizi byOpen(plateforme web de création et d'animation d'Apps)et Boost byOpen(plateforme DevOps pour les solutions Web, Cloud & SaaS), ces dernières solutions sont en phase de lancement opérationnel dans le cadre du dispositif industriel de l'entreprise.

Synthèse & Perspective

En synthèse, Groupe Open affiche sur ce premier semestre une croissance organique significative et des résultats en ligne, malgré un contexte tendu sur le recrutement et la fidélisation des ressources.Pour l'année 2018, Groupe Open anticipe une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à celle de son marché(Conseils & Services +3,5% - Syntec numérique) ainsi que l'améliorationde ses résultats.

Pour 2019/2020, Groupe Open confirme sa bonne visibilité de la trajectoire de l'activité et de la margeopérationnelle avec lemaintien de l'objectif à 10%.

Une réactualisation de son plan stratégique Open2020, basée essentiellement sur sa croissance organique, sera présentée et commentée en Mars 2019, lors de la publication de ses résultats annuels 2018.

Les résultats du 1er semestre 2018 seront commentés par Valérie Benvenuto, Frédéric Sebag et Guy Mamou-Mani au cours de la réunion SFAF qui aura lieu jeudi 13 Septembre à 11h30.

Le Chiffre d'Affaires du troisième trimestre2018 sera publié jeudi 18 Octobre 2018 par communiqué de presse, après bourse

A propos de Groupe Open

Avec3775 collaborateurset un chiffre d'affaires de314M€en 2017, Open se positionne comme unacteur majeur des services du numériqueet intervient principalement en France et à l'international aux Pays Bas, Luxembourg et Roumanie.

Open accompagne au quotidien les entreprises et les organisations dans leur transformation industrielle et digitale avec une offre de bout en bout, IT et digitale, efficace sur toute la chaine de valeurs des entreprises. Son objectif : Transformer les systèmesd'information de ses clients pour répondre à leurs nouveaux Business Model digitaux avec une garantie de stabilité, de contrôleet de coûts maîtrisés en répondant aux enjeux de mise sur le marché, d'agilité, de rapidité et d'expérimentations.

Open inscrit sa démarche dans une logique d'avenir au travers de la mise en œuvre de ses valeurs d'entreprise : Pertinence,Audace, Ethique & Responsabilité, Passion et Engagement.

Pour en savoir plus sur le groupe Open :www.open.global

