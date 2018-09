Groupe Open : entre dans la shortlist de Portzamparc

05/09/2018 | 10:17

Parmi les nouveaux venus dans la 'shortlist' (la liste des valeurs préférées) de Portzamparc pour le mois de septembre se trouve le titre de l'ESN Groupe Open. La valeur est conseillée à l'achat avec un objectif de cours de 41,8 euros, soit un potentiel de hausse de plus de 35%.



Certes, la marge opérationnelle courante a atteint 8% dès 2017, avec un an d'avance sur le calendrier prévu. Ce qui représente une forte amélioration de 360 points de base par rapport à 2013.



Mais il reste 'encore des leviers à exploiter' maintenant que Groupe Open a éliminé les foyers de pertes, comme PEA Consulting, développé ses centres de services et accru son taux d'activité. Bref, la 'trajectoire de marge qui devrait se confirmer', estime Portzamparc.



D'ailleurs, les comptes semestriels, attendus le 12 septembre, devraient être de qualité, prévoit Portzamparc : 'Groupe Open devrait tirer son épingle du jeu avec une croissance de 5% principalement tirée par les prix et le taux d'activité', avec une marge opérationnelle courante attendue à 7,9%.





