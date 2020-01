HAUSSE! Haussier Cours d'entrée : 6.71 | Stop : 5.9 CA et RN en hausse, rendement en hausse (avec une chute du ratio versement dividendes en même, excellent quoi), une marge nette en augmentation, un PER en chute MAIS dû à une augmentation plus rapide du RN que de la capitalisation boursière, une trésorerie qui augmente fortement, et presque plus du double d'actifs par action achetée (on en a pour son argent sur ce coup là).



Je suis absolument haussier sur cette action, mais attention: ne pas trop se fier aux résistances techniques de ZB, qui ne me paraissent pas excellentes... achetez, conservez, sur un horizon de 3 à 6 mois, et nous verrons bien.



Je viens d'acheter aujourd'hui à 6.71.