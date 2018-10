Groupe Parot : Étude Zanzicar-IFOP : 56% des Français se sentent prêts à payer un abonnement mensuel pour leur véhicule

La rentrée est toujours une période particulièrement animée chez les Français : rentrée des classes, nouvelles organisations familiales, déménagement, nouvel emploi … C'est dans ces moments-là que le véhicule est au cœur de la vie des Français, et qu'il a besoin d'être renouvelé. Alors au moment de l'achat d'un nouveau véhicule, quelles sont les priorités des Français ? À quoi sont-ils sensibles ? Quelles solutions privilégient-ils pour cet achat ?

À l'occasion du Mondial de l'Automobile, la start-up Zanzicar, développée au sein du Groupe PAROT, expert de la mobilité, a mené une enquête au mois de septembre auprès des Français avec l'institut de sondage IFOP*. Celle-ci a permis de mesurer et de comprendre les nouveaux besoins et les nouvelles attentes des Français en matière d'achat de véhicules.



Plus d'un foyer français sur deux possède au moins un véhicule d'occasion

Premier enseignement attendu de l'enquête, 58% des foyers français possèdent un véhicule d'occasion. Un clivage générationnel s'observe : alors que 77% des 18-24 ans conduisent un véhicule d'occasion, ils sont seulement 39% chez les 65 ans et plus. La différence est également parlante entre les zones géographiques du territoire. Alors que 72% des propriétaires de véhicules d'occasion sont originaires de zones rurales, ils sont 56% en zone urbaine de province et 46% en agglomération parisienne.

Les motivations des Français pour changer de véhicules sont diverses, pour plus de la moitié d'entre eux (59%), l'acte d'achat est effectué par nécessité (panne, vétusté du véhicule ou accident). Mais il est à noter que pour 36% des Français, le changement de véhicule est guidé par des motivations personnelles, comme une naissance, un déménagement, un changement d'emploi ou bien simplement par envie de nouveauté.



Au-delà du prix, les garanties et services, des critères de plus en plus importants pour les Français

Enseignement attendu également, 69% des Français déclarent que le prix est un critère primordial au moment de l'achat d'un véhicule. Les services et garanties proposés à l'achat du véhicule permettraient à 32% des Français de se décider, et pour 25% la proposition d'un service de financement souple du type Location avec Option d'Achat (LOA) serait un critère déterminant.

Ces critères varient selon les profils d'acheteurs. En effet, l'étude révèle que 75% des CSP intermédiaires de 35-49 ans sont très sensibles au prix. Quant aux services et garanties proposés, ils touchent davantage les femmes (36%) ainsi que les CSP+ (36%). Concernant la LOA, les statistiques montrent que 31% des répondants en faveur de ce critère proviennent d'agglomération parisienne. D'autres critères apparaissent comme la diversité des marques et des modèles proposés, qui est déterminante pour 27% des hommes.



76% des Français pensent qu'acheter son véhicule de particulier à particulier n'est ni fiable ni rassurant

Bien qu'en France 65% des ventes de véhicules d'occasion se font de particulier à particulier, 76% des Français se disent ne pas être rassurés par ces ventes.

Au cours de l'enquête, 54% d'entre eux ont affirmé qu'ils pourraient avoir recours aux services d'un site internet professionnel (plus rassurant) pour l'achat de leur véhicule d'occasion. Parmi eux, 63% des moins de 35 ans interrogés, 60% des hommes et 61% des PCS+.

De plus, 1 Français sur 2 (51%) trouve ce système plus simple et plus rapide que de passer par un concessionnaire.



Zanzicar.fr : une plateforme en phase avec les nouveaux comportements d'achat des Français

Zanzicar.fr est une plateforme de vente de véhicules d'occasion avec tous les modes de financement dont la LOA (location avec option d'achat). Son activité a été pensée pour répondre aux attentes et aux nouveaux besoins de consommation des Français en matière de véhicules.

85% des Français résidant en agglomération parisienne, trouvent qu'acheter sa voiture sur internet est une pratique qui répond à leurs nouveaux comportements d'achat.

Outre la sécurité de la vente et la transparence sur l'état du véhicule, les Français sont également sensibles aux services et offres annexes : 81% des Français seraient soulagés de ne pas s'occuper de la revente et de l'entretien de leur véhicule.

Pour ce faire, la LOA est une alternative qui conviendrait à 1 Français sur 2 (56%) qui se dit prêt à payer pour son véhicule un abonnement mensuel comme pour sa musique ou son téléphone mobile, afin de disposer d'un véhicule toujours adapté à sa situation et à son besoin, et de pouvoir en changer facilement, au lieu de l'acheter comptant.



« Zanzicar, avec la LOA, répond aux besoins des consommateurs qui souhaitent uniquement payer l'usage, et non subir l'usure. Comme nous le pressentions, l'étude révèle que le concept Zanzicar correspond aux attentes de la nouvelle génération puisque 63% des moins de 35 ans sont prêts à payer un abonnement mensuel pour leur véhicule comme pour leur musique. »

Marion Parot, Directrice Générale de Zanzicar





* Méthodologie de l'enquête : questionnaire auto-administré en ligne par l'IFOP du 5 au 7 septembre 2018 et soumis à un échantillon de 1 000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.





