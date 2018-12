Groupe Parot : JÉRÔME FLOCH EST NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ AUX FINANCES DE GROUPE PAROT

Jérôme Floch a pris ses fonctions de Directeur Général Délégué Finance de Groupe PAROT le 3 décembre 2018. Membre du Comité Exécutif, il rapporte directement à Alexandre Parot, Président-Directeur Général du Groupe.

Agé de 52 ans, Jérôme Floch est diplômé d'un Executive MBA de Toulouse Business School et de l'Ecole Supérieure de Commerce de Dijon. Expert-comptable de formation, il a débuté sa carrière chez KPMG avant de rejoindre Général d'Optique au poste de Directeur Finance et Gestion pour mettre en place et déployer tous les process financiers et organisationnels des 25 magasins alors en création. Après 4 ans chez Arthur Andersen France où il a créé et développé l'activité Business Process Outsourcing, il rejoint en 2000 le Groupe Kering en qualité de Directeur de Contrôle de Gestion Groupe. Il intègre trois ans plus tard le Groupe Le Duff, spécialiste de la restauration (Del Arte, Brioche Dorée…), pour lequel il occupe successivement les postes de Secrétaire Général puis Directeur Administration et Gestion pour les activités européennes. En 2007, il rejoint le Groupe Actéon dont il devient le Directeur Financier et Informatique en charge du pilotage du LBO. Depuis 2015, il était chargé de structurer les fonctions support au sein du Groupe Quinoa et de mettre en œuvre la transformation et l'intégration du Groupe.

Pour Alexandre Parot, Président Directeur-Général du Groupe PAROT : « L'expertise financière et l'expérience de Jérôme Floch dans l'univers des ETI en pleine transformation (création, retournement, croissance, LBO), combinée à sa fine connaissance des métiers du retail sont des atouts précieux pour notre Groupe. Jérôme Floch aura pour principale mission de renforcer nos processus de pilotage et de gestion de la performance financière, alors que notre Groupe traverse une phase de forte croissance. »





A propos du Groupe PAROT

Spécialiste de la mobilité automobile depuis 40 ans, le Groupe PAROT est un acteur majeur de la distribution de véhicules particuliers et commerciaux, neufs et d'occasion, à travers 15 marques dont Ford, BMW, Mini, Mazda, Mitsubishi, Fiat, Alfa Romeo et Jeep. Il propose également un large éventail de services associés : services après-vente (entretien, réparation...) et solutions financières (financement, assurance, garantie...). Depuis 2014, le groupe familial détenu par Alexandre et Virginie Parot est engagé dans une stratégie de déploiement national. En 2016, il est devenu le 1er groupe de distribution coté sur les marchés d'Euronext (ALPAR). En juin 2017, le Groupe PAROT a lancé sa plateforme digitale de vente de véhicules d'occasion, Zanzicar.fr. Depuis AutobyParot.com et CamionbyParot.com ont respectivement vu le jour, en novembre 2017 et juin 2018. Ces offres digitales sont parfaitement complémentaires. Zanzicar réalise de la vente en ligne dans une optique de pure player, tandis que les deux autres se positionnent davantage comme des web-to-store.

Au 31 décembre 2017, le Groupe abritait 37 sites répartis sur l'ensemble de la France animés par plus de 800 collaborateurs pour un chiffre d'affaires consolidé de 440,5 M€.

Plus d'informations sur : www.groupe-parot.com





