Groupe Parot : LE GROUPE PAROT OUVRE SON TROISIÈME "FORDSTORE" EN FRANCE

La concession FORD d'Orléans-Nord (à Fleury-les-Aubrais), rachetée par le Groupe PAROT au dernier trimestre 2016, a réouvert ses portes, sous la forme d'un FORDSTORE. Son inauguration aura lieu le 24 janvier prochain. Après Angoulême et les Ulis en région parisienne, c'est le troisième FORDSTORE du Groupe PAROT en France.

Comptant sur une collaboration de plus de 30 ans avec FORD, c'est un troisième FORDSTORE de plus de 2 200 m² que le Groupe PAROT ouvre cette fois-ci dans le Loiret. Épurés, reposants et dotés de technologies interactives, les FORDSTORES, sont conçus comme des magasins “Premium” pour offrir la meilleure expérience d'achat possible à ses clients. La concession de Fleury-les-Aubrais sera ainsi équipée de tablettes et d'un mur numérique d'images pour permettre au visiteur de se projeter dans son futur véhicule, et d'en configurer l'extérieur comme l'intérieur : une expérience personnalisée unique pour faciliter le choix et l'acquisition de son futur véhicule.

Au sein de la concession, les visiteurs pourront parcourir plusieurs univers et découvrir les différentes gammes : l'incontournable FORD Mustang, les modèles Vignale, ainsi que toutes les nouveautés de la marque. Les clients auront également accès au service “Ford Express service”, qui leur propose une révision complète de leur véhicule en moins d'une heure par deux techniciens professionnels.

Alexandre Parot, Président Directeur-Général du Groupe PAROT, au sujet de cette ouverture : “Nous sommes ravis d'ouvrir notre 3ème FORDSTORE ici, à Orléans. Nous allons enfin pouvoir offrir aux habitants de l'agglomération et sa région une expérience de haut niveau. Nous devons enchanter et surprendre notre clientèle qui, en immense majorité, s'informe d'abord sur internet avant de venir en concession. Cet événement témoigne également de la confiance réciproque qui existe entre FORD et le Groupe PAROT, partenaires depuis plus de 30 ans désormais”.



A propos du Groupe PAROT

Spécialiste de la mobilité automobile depuis 40 ans, le Groupe PAROT est un acteur majeur de la distribution de véhicules particuliers et commerciaux, neufs et d'occasion, à travers 15 marques dont Ford, BMW, Mini, Mazda, Mitsubishi, Fiat, Alfa Romeo et Jeep. Il propose également un large éventail de services associés : services après-vente (entretien, réparation...) et solutions financières (financement, assurance, garantie...). Depuis 2014, le groupe familial détenu par Alexandre et Virginie Parot est engagé dans une stratégie de déploiement national. En 2016, il est devenu le 1er groupe de distribution coté sur les marchés d'Euronext (ALPAR). En juin 2017, le Groupe PAROT a lancé sa plateforme digitale de vente de véhicules d'occasion, Zanzicar.fr. Depuis AutobyParot.com et CamionbyParot.com ont respectivement vu le jour, en novembre 2017 et juin 2018. Ces offres digitales sont parfaitement complémentaires. Zanzicar réalise de la vente en ligne dans une optique de pure player, tandis que les deux autres se positionnent davantage comme des web-to-store.

Au 31 décembre 2017, le Groupe abritait 37 sites répartis sur l'ensemble de la France animés par plus de 800 collaborateurs pour un chiffre d'affaires consolidé de 440,5 M€.

Plus d'informations sur : www.groupe-parot.com



