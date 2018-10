Groupe Parot : RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2018

Le Groupe PAROT (code ISIN : FR0013204070 - code mnémonique : ALPAR), acteur français de la mobilité automobile, publie ses résultats du 1er semestre 2018.

A cette occasion, Alexandre PAROT, Président-Directeur général de Groupe PAROT, déclare :

« La croissance de notre activité a été très satisfaisante au 1er semestre 2018, supérieure à celle du marché sur tous nos segments de ventes (véhicules particuliers, véhicules commerciaux, véhicules neufs et véhicules d'occasion).

Nos résultats financiers restent toutefois inférieurs à nos attentes. Ils sont principalement impactés par la sous-performance des points de vente de véhicules particuliers acquis par le Groupe depuis fin 2016. Nous avons d'ores et déjà pris les mesures correctives nécessaires et constatons les premiers effets positifs.

Dans le même temps, nous poursuivons une séquence d'investissements significatifs sur le pôle Digital afin de mener à bien notre déploiement, conformément à la trajectoire dessinée en début d'année.

Nous restons ainsi pleinement confiants dans la stratégie mise en œuvre pour atteindre nos objectifs de croissance, en accord avec notre ambition. »

Données consolidées en M€

(normes françaises) S1 2017 S1 2018 Chiffre d'affaires 207 ,1 262,9 - Coût des ventes (180,1) (229,3) Marge brute 27,1 33,6 - Coûts de distribution (15,7) (19,2) Marge brute contributive 11,4 14,4 - Coûts généraux et administratifs (10,5) (14,9) Ebitda[1] 3,3 0,6 Dotations aux amortissements et provisions nettes de reprises 2,4 (1,1) Résultat d'exploitation 0,9 (0,5) Résultat financier (0,6) (0,6) Résultat courant avant impôts 0,3 (1,1) Résultat exceptionnel (0,1) (1,0) Impôts 0,3 (0,5) Correction d'erreur 0,2 - Résultat net 0,6 (2,6)



Croissance de 26,9%, dont 11,8% de croissance organique

L'activité du 1er semestre 2018 est très dynamique sur l'ensemble des segments du Groupe, avec un chiffre d'affaires consolidé de 262,7 M€, en progression de +26,9%, pour 12 757 véhicules vendus (+30,6% par rapport au 1er semestre 2017).

A périmètre constant, la croissance organique du chiffre d'affaires ressort à +11,8%, portée par la performance réalisée sur les Véhicules Particuliers d'Occasion (+36,5% en volumes consolidés et +24,8% en organique), aussi bien via le réseau physique que sur la nouvelle plateforme digitale zanzicar.fr, l'un des axes de croissance prioritaires du Groupe.

Les résultats financiers semestriels sont marqués par de bonnes performances sur les Véhicules Commerciaux et le pôle Véhicules Particuliers « historique », mais aussi par l'accélération des investissements dans le pôle Digital et la sous-performance des acquisitions récentes.



Constitution de l'EBITDA et du résultat d'exploitation au 30 juin 2018

Données consolidées en M€

Au 30 juin 2018 Ebitda REX Pôle VP « historique » 2,1 1,6 Pôle VP « acquisitions récentes »[2] (0,9) (1,4) Pôle VC 0,7 0,9 Pôle Digital (1,3) (1,6) Groupe Parot 0,6 (0,5)





Pôle VP : stabilité du périmètre historique, sous-performance des réseaux récemment acquis

Données consolidées en M€

(normes françaises) S1 2017 S1 2018 Chiffre d'affaires 140,4 181,5 Ebitda 2,3 1,2 Résultat d'exploitation 1,6 0,2

Sur le pôle « Véhicules Particuliers », l'Ebitda ressort à 1,2 M€ et le résultat d'exploitation à 0,2 M€. Alors que la contribution du réseau historique est stable (1,9 M€ d'Ebitda contre 2,1 M€ au 1er semestre 2017), l'intégralité du recul provient des sites intégrés depuis fin 2016 et qui n'ont pas encore atteint les standards de rentabilité du Groupe (-0,9 M€ d'Ebitda contre 0,0 M€ au 1er semestre 2017). Les mesures correctives engagées, principalement autour du management des sites, du redimensionnement des équipes et de la redéfinition de la politique commerciale, doivent conduire à une amélioration sensible des résultats de ce pôle dès le 2nd semestre 2018.



Pôle VC : progression du résultat d'exploitation et rajeunissement des stocks

Données consolidées en M€

(normes françaises) S1 2017 S1 2018 Chiffre d'affaires 66,8 78,4 Ebitda 1,5 0,7 Résultat d'exploitation (0,1) 0,9

Enfin, sur le pôle « Véhicules Commerciaux », l'Ebitda ressort à 0,7 M€ contre 1,5 M€ un an plus tôt, alors que le résultat d'exploitation progresse de +1,1 M€ à 0,9 M€ au 1er semestre 2018. Ces variations sont directement liées à la fin du processus de déstockage de poids lourds dont la valeur avait été provisionnée sur les exercices précédents. Ces opérations étant désormais achevées, la solidité du carnet de commandes permet au Groupe PAROT d'envisager sereinement une amélioration significative de sa rentabilité sur cette activité dès le 2nd semestre 2018.



Pôle Digital : développement en ligne avec la feuille de route

Données consolidées en M€

(normes françaises) S1 2017 S1 2018 Chiffre d'affaires - 2,9 Ebitda (0,2) (1,3) Résultat d'exploitation (0,2) (1,6)

Le segment « Digital » affiche un Ebitda de -1,3 M€ au 1er semestre pour un résultat d'exploitation de -1,6 M€. Le développement de zanzicar.fr reste conforme à la feuille de route que s'était fixée le Groupe avec une progression continue des indicateurs de performance (visites, transformation, coûts d'acquisition et ventes). L'accélération commerciale observée devrait permettre d'absorber progressivement les coûts de structure engagés dans le cadre du déploiement de cette activité lancée il y a 16 mois. Groupe PAROT table ainsi sur une réduction des pertes au 2nd semestre 2018 et maintient son objectif d'atteindre un trend d'Ebitda mensuel à l'équilibre d'ici à la fin 2018.

Au final, l'Ebitda de Groupe PAROT ressort à 0,6 M€ au 1er semestre pour un résultat d'exploitation négatif à -0,5 M€.

Les frais financiers restent stables (-0,6 M€) et témoignent de la capacité de l'entreprise à maîtriser le financement de sa croissance.

Le résultat exceptionnel ressort à -1,0 M€, dont près de la moitié est constituée de coûts de réorganisation des sites nouvellement acquis dans le pôle Véhicules Particuliers, le solde étant constitué de charges sur exercices antérieurs.

Après prise en compte d'une charge d'impôts théorique de 0,5 M€, le résultat net semestriel ressort à -2,6 M€.





Maîtrise de la structure financière au 30 juin 2018

Données consolidées en M€ 30/06/2017 31/12/2017 30/06/2018 Capitaux propres 23,2 28,9 26,3 Endettement financier net retraité 12,2 3,2 9,5 BFR retraité (en jours de chiffre d'affaires) 15 0 1

Le Groupe affiche toujours une saine maîtrise de son BFR retraité[3] qui ressort à 1 jour de chiffre d'affaires contre 15 jours au 30 juin 2017 et 0 jour au 31 décembre 2017. Cette bonne gestion du financement de l'activité permet de contenir l'impact de la croissance sur la structure financière.

La variation de trésorerie nette sur le 1er semestre (-4,7 M€) s'explique par le montant net des investissements dans le cadre des opérations de croissance externe (principalement acquisition des activités de WebAuto, acquisition des titres d'Alfred Boos Développement) pour un montant total de 4,5 M€.

Au final, l'endettement financier net retraité[4] au 30 juin 2018 s'élève ainsi à 9,5 M€[5] (contre 3,2 M€ au 31 décembre 2017) pour des fonds propres de 26,3 M€ (28,9 M€ au 31 décembre 2017).



Confirmation de l'objectif de croissance et rebond attendu de la rentabilité dès le 2nd semestre 2018

La croissance enregistrée sur chacun des pôles et le trend de ventes constaté depuis juillet permettent au Groupe PAROT de confirmer son objectif de 525 à 535 M€ de chiffre d'affaires en 2018 sur la base du périmètre actuel.

Parallèlement, le Groupe PAROT aborde le 2nd semestre avec une structure opérationnelle plus en adéquation avec sa stratégie de développement et vise un net rebond de sa rentabilité sur la seconde moitié de l'exercice, sans toutefois confirmer à ce stade son objectif d'Ebitda en croissance par rapport à l'exercice 2017.





Mise à disposition du rapport financier semestriel

Les états financiers de Groupe PAROT pour le premier semestre 2018 ont été validés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 24 octobre 2018. Le rapport semestriel est à présent accessible au public. Il peut être téléchargé depuis la rubrique « Finance », section « Documents financiers » du site internet de Groupe PAROT http://www.groupe-parot.com/documents-financiers/.





A propos du Groupe PAROT

Spécialiste de la mobilité automobile depuis 40 ans, le Groupe PAROT est un acteur majeur de la distribution de véhicules particuliers et commerciaux, neufs et d'occasion, à travers 15 marques dont Ford, BMW, Mini, Mazda, Mitsubishi, Fiat, Alfa Romeo, Jeep et Land Rover. Il propose également un large éventail de services associés : services après-vente (entretien, réparation...) et solutions financières (financement, assurance, garantie...). Depuis 2014, le groupe familial détenu par Alexandre et Virginie Parot est engagé dans une stratégie de déploiement national. En 2016, il est devenu le 1er groupe de distribution coté sur les marchés d'Euronext (ALPAR). En juin 2017, le Groupe PAROT a lancé sa plateforme digitale de vente de véhicules d'occasion, Zanzicar.fr, distinguée par le Prix Spécial du Jury aux Master Auto Infos. Depuis AutobyParot.com et CamionbyParot.com ont respectivement vu le jour, en novembre 2017 et juin 2018. Ces offres digitales sont parfaitement complémentaires. Zanzicar réalise de la vente en ligne dans une optique de pure player, tandis que les deux autres se positionnent davantage comme des web-to-store.

Au 31 décembre 2017, le Groupe abritait 37 sites répartis sur l'ensemble de la France animés par plus de 800 collaborateurs pour un chiffre d'affaires consolidé de 440,5 M€.

Plus d'informations sur : www.groupe-parot.com





CONTACTS

Groupe PAROT



Eva Rouquié

Relations Médias

06 20 87 02 84

e.rouquie@groupe-parot.com Agence Insign



Ylhem Benhammouda

Relations Médias Corporate

07 64 56 97 54 ylhem.benhammouda@insign.fr ACTUS finance & communication



Anne-Catherine Bonjour Relations Médias Finance

01 53 67 36 93

acbonjour@actus.fr

Laurène Wale

Relations Médias Corporate

06 65 41 24 83 laurene.wale@insign.fr Caroline Lesage

Relations Investisseurs

01 53 67 36 79

groupe-parot@actus.fr





ANNEXES

BILAN CONSOLIDÉ

(En M€)

Données auditées 31/12/2017 30/06/2018 (En M€) 31/12/2017 30/06/2018 TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ 32,7 36,1 CAPITAUX PROPRES 28,9 26,3 Stocks et en cours 115,9 119,9 Emprunts et dettes financières 74,7 70,4 Clients et comptes rattachés 24,3 30,9 Provisions pour risques et charges 1,0 0,8 Autres créances et comptes de régularisation 35,9 32,5 Fournisseurs et comptes rattachés 103,6 115,6 Impôts différés 0,8 0,4 Autres dettes et comptes de régularisation 17,8 17,0 Disponibilités 16,5 10,4 Impôts différés - - TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 193,3 194,0 TOTAL DES DETTES 197,1 203,9 TOTAL DE L'ACTIF 226,0 230,1 TOTAL DU PASSIF 226,0 230,1





ENDETTEMENT FINANCIER NET RETRAITÉ

DONNÉES CONSOLIDÉES EN M€

Normes françaises - Données auditées 31/12/2017 30/06/2018 Capitaux propres de l'ensemble consolidé 28,9 26,3 Disponibilités 16,5 10,4 Endettement financier brut* 74,7 70,4 Dont lignes court terme dédiées au financement de stocks* 55,0 50,5 Endettement financier net retraité (hors lignes dédiées au financement des stocks) 3,2 9,5 Gearing retraité 11,0% 36,0%





BFR RETRAITÉ

DONNÉES CONSOLIDÉES EN M€

Normes françaises - Données auditées 31/12/2017 30/06/2018 BFR issu des comptes consolidés 55,3 51,0 +Stocks 115,9 119,9 + Créances clients 24,3 30,9 - Dettes fournisseurs (103,6) (115,6) + Autres Créances et impôts différés actifs 36,6 32,9 - Dettes et comptes de régularisation (17,8) (17,0) - Lignes court terme dédiées au financement des stocks (figurant au sein des dettes financières)* (55,0) (50,5) BFR retraité 0,3 0,5 BFR retraité en nombre de jours de CA 0 1

*3 821 k€ étaient affectés à tort au 31/12/17 en ligne de financement dédiées aux stocks alors que ces lignes concernaient du BFR, ce montant a donc été reclassé en dette fournisseur.

[1] Résultat d'exploitation + dotations aux amortissements et provisions nettes de reprises

[2] Réseaux intégrés entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2018

[3] Besoin en fonds de roulement (51,0 M€) - lignes dédiées au financement des stocks (50,5 M€)

[4] Dettes financières - lignes dédiées au financement des stocks

[5] Après reclassement de dettes financières désormais affectées au financement des stocks pour un montant de 3,8 M€

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55772-cp-parot_rs-2018_31.10.2018_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews