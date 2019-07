ACTIVITÉ DU 1ER SEMESTRE 2019 : 287,8 M EUR , EN CROISSANCE ORGANIQUE DE +6,3%

Prochain rendez-vous :

Jeudi 31 octobre 2019 (après Bourse) : Résultats semestriels 2019

À propos du Groupe PAROT

Spécialiste de la mobilité automobile depuis plus de 40 ans, le Groupe PAROT est un acteur majeur de la distribution de véhicules particuliers et commerciaux, neufs (15 marques dont Ford, BMW, MINI, Mazda, Mitsubishi, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Iveco et Man) et d'occasion, en France. L'entreprise familiale, contrôlée par Alexandre et Virginie PAROT, est également pionnière de la vente en ligne de véhicules d'occasion, avec Zanzicar.fr.

Au 31 décembre 2018, le Groupe abritait 37 sites répartis sur l'ensemble de la France animés par 967 collaborateurs pour un chiffre d'affaires consolidé de 524 M€.

Depuis octobre 2016, il est coté sur les marchés d'Euronext (ALPAR).

Plus d'informations sur : www.groupe-parot.com

