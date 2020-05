GROUPE PAROT : négocie la mise en place d'un PGE avec ses partenaires bancaires

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Groupe Parot a réalisé jeudi soir son point d’activité au titre du premier trimestre 2020. Ainsi, le distributeur automobile a publié un chiffre d'affaires de 95,1 millions d’euros sur la période, en baisse de -33,5% à données publiées sur un an et de -28,1% à périmètre comparable. Les activités ont commencé à être affectées par la crise du Covid-19 dès le début du mois de mars. Pour traverser cette crise sanitaire, le groupe négocie la mise en place d'un prêt garanti par l'Etat (PGE) avec ses partenaires bancaires." Depuis le 11 mai, toutes nos concessions ont progressivement repris leurs activités, Et nous constatons en ce début de déconfinement une reprise plutôt favorable de l'activité VO au sein de notre division Véhicules Particuliers ", a expliqué Alexandre Parot, le PDG." Notre division Véhicules Commerciaux (VC) a quant à elle repris sans trop d'accrocs le plan de livraison de ses carnets de commandes ", a ajouté le dirigeant.