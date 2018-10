GROUPE PAROT : résultats du premier semestre sanctionnés

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Groupe Parot (-8,89% à 5,74 euros) a vu ses résultats basculer dans le rouge lors du premier semestre 2018. Ainsi, le distributeur automobile affiche une perte nette de 2,6 millions d’euros sur la période, contre un bénéfice net de 0,6 million d’euros lors du premier semestre 2017. Le résultat d’exploitation est ressortie à -0,5 million d’euros contre +0,9 million un an plus tôt. Les résultats ont été pénalisés par la sous-performance des acquisitions récentes et l’accélération des investissements dans le digital." Nous avons d'ores et déjà pris les mesures correctives nécessaires et constatons les premiers effets positifs ", a déclaré Alexandre Parot, le PDG du groupe.Enfin, le chiffre d'affaires s'établit à 262,9 millions d'euros sur le premier semestre 2018, en hausse de 26,9% en données publiées et de 11,8% en organique.Côté perspectives, le groupe Parot a confirmé son objectif de 525 à 535 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018 sur la base du périmètre actuel. Parallèlement, le groupe vise un net rebond de sa rentabilité sur la seconde moitié de l'exercice, sans toutefois confirmer à ce stade son objectif d'Ebitda en croissance par rapport à l'exercice 2017.