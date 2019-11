Groupe PAROT : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe Parot a essuyé au premier semestre une perte nette de 3,5 millions contre une perte nette de 2,6 millions un an plus tôt. Le résultat d’exploitation ressort à -1,8 million contre -0,5 million. L’Ebitda s’élève à 0,1 million contre 0,6 million. Quant au chiffre d’affaires, il atteint 287,8 millions en progression de 9,4 % en données publiées et de 6,3 % à périmètre constant après retraitement des acquisitions réalisées depuis 2018."Dans un marché automobile tendu, nous enregistrons des résultats en repli sur ce premier semestre, même s'il faut souligner les bonnes performances économiques de nos deux moteurs actuels, l'activité Véhicules Commerciaux d'une part, et l'activité Véhicules d'Occasion d'autre part, avec en particulier les ventes aux professionnels de l'automobile assurées par notre filiale VO 3000", a déclaré Alexandre Parot, Président-Directeur général de Groupe.