Groupe PAROT : Doublé gagnant pour le Groupe PAROT et Zanzicar

Communiqué de presse Le 19 novembre 2018

Une stratégie doublement récompensée pour le Groupe PAROT et sa startup Zanzicar.fr

La semaine dernière a été marquée par plusieurs distinctions pour le Groupe Parot et sa plateforme e-commerce Zanzicar.fr.

Zanzicar.fr récompensé par les Trophées du VO 2018 d'Auto Infos

Le mardi 13 novembre dernier, Zanzicar.fr, la startup du Groupe PAROT, a été récompensée devant les professionnels du secteur automobile par le prix de la Performance Digitale de l'année 2018. La cérémonie a débuté par une table ronde sur la digitalisation du marché du véhicule d'occasion. Marion Parot, Directrice Générale de Zanzicar.fr, a ainsi pu revenir sur tout le travail accompli par ses équipes, ainsi que sur les prochains objectifs de la startup pour offrir un parcours digital optimisé aux particuliers. La remise de ce Trophée a été l'occasion pour la startup d'annoncer l'ouverture prochaine de trois showrooms en France, afin de développer sa stratégie phygitale. Zanzicar.fr a été primée aux côtés d'Autosphère et LeBonCoin.fr.

Le Groupe Parot élu Distributeur de l'Année 2018 par Les Grands Prix de la Distribution du Journal de l'Automobile

Le jeudi 15 novembre, pour la 17eannée consécutive, le Journal de l'Automobile a​

récompensé 7 grands acteurs de la distribution française qui ont marqué l'année, dans des catégories différentes. Pour cette édition 2018, le Groupe PAROT a reçu le prix du Distributeur Automobile de l'année, devant une assemblée de 300 professionnels.

Ce prix a récompensé le Groupe pour son audace, ses initiatives, sa capacité à transformer le marché en profondeur et à se positionner là où on ne l'attend pas.

La remise de ce Prix a été l'occasion pour Alexandre Parot de remercier ses équipes et de fêter le quarantième anniversaire du Groupe.

«Être récompensé par la profession est gratifiant pour tous les collaborateurs du Groupe.

Nous avons initié notre plan de développement national il y a maintenant deux ans et sommes ravis de voir que les efforts accomplis continuent de nous distinguer sur le marché», a déclaré Alexandre Parot, Président Directeur Général du Groupe PAROT.

À propos du Groupe PAROT

Spécialiste de la mobilité automobile depuis 40 ans, le Groupe PAROT est un acteur majeur de la distribution de véhicules particuliers et commerciaux, neufs et d'occasion, à travers 15 marques dont Ford, BMW, Mini, Mazda, Mitsubishi, Fiat, Alfa Romeo et Jeep. Il propose également un large éventail de services associés : services après-vente (entretien, réparation...) et solutions financières (financement, assurance, garantie...). Depuis 2014, le groupe familial détenu par Alexandre et Virginie Parot est engagé dans une stratégie de déploiement national. En 2016, il est devenu le 1er groupe de distribution coté sur les marchés d'Euronext (ALPAR). En juin 2017, le Groupe PAROT a lancé sa plateforme digitale de vente de véhicules d'occasion, Zanzicar.fr. Depuis AutobyParot.com et CamionbyParot.com ont respectivement vu le jour, en novembre 2017 et juin 2018. Ces offres digitales sont parfaitement complémentaires. Zanzicar réalise de la vente en ligne dans une optique de pure player, tandis que les deux autres se positionnent davantage comme des web-to-store.

Au 31 décembre 2017, le Groupe abritait 37 sites répartis sur l'ensemble de la France animés par plus de 800 collaborateurs pour un chiffre d'affaires consolidé de 440,5 M€.

Plus d'informations sur :h​ttp://www.groupe-parot.com

Plus d'informations sur VO3000 :h​ttps://www.groupe-parot.com/vo-3000/

