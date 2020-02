CHIFFRE D'AFFAIRES 2019 : 560,2 M€ +6,9%

Le Groupe PAROT (code ISIN : FR0013204070 - code mnémonique : ALPAR), acteur français de la distribution automobile, publie son chiffre d'affaires annuel de l'exercice 2019.

Chiffre d'affaires (en M€)

Données non auditées Données consolidées Périmètre comparable[1] 2018 2019 % var 9 mois 382,4 412,4 +7,8% +4,4% 4ème trimestre 141,5 147,8 +4,4% +3,6% TOTAL 523,9 560,2 +6,9% +4,2%

Alexandre PAROT, PDG du Groupe PAROT déclare :

“Dans un contexte de recentrage sur nos activités bénéficiaires, la croissance du chiffre d'affaires du Groupe tant en réel qu'en comparable ressort en ligne ou supérieure à chacun de nos marchés.

Le développement de notre activité Véhicule d'Occasion continue de porter la croissance globale du Groupe.

Pour le Groupe PAROT, dans un environnement où nos principaux constructeurs - que ce soit pour les Véhicules Particuliers comme les Véhicules Commerciaux - étoffent significativement leur offre produits, l'année 2020 va être concentrée sur la rentabilité de notre périmètre d'activités.”

560,2 M€ de chiffre d'affaires consolidé en 2019

Le chiffre d'affaires 2019 du Groupe PAROT s'établit à 560,2 M€, en progression de +6,9%, avec 27 253 véhicules vendus (+7%). A périmètre comparable (1), la croissance ressort à +4,2% sur l'exercice.

Sur le dernier trimestre, le chiffre d'affaires consolidé maintient sa progression à 147,8 M€ soit +4.4%. A périmètre comparable, la croissance demeure robuste avec une hausse de +3,6% par rapport au T4 2018, en dépit de l'attentisme observé sur l'arrivée de nouveaux modèles chez Ford, Iveco et Man début 2020.

Véhicules Particuliers : croissance de 7,7% dont +11,5% sur le segment VO

Chiffre d'affaires (en M€)

Données non auditées 2018 2019 % var Périmètre comparable Véhicules Particuliers 373,6 402,2 +7,7% +4,1%

L'activité « Véhicules Particuliers » (VP) a généré un chiffre d'affaires de 402,2 M€ - dont 106,4 M€ sur le 4ème trimestre - soit une progression de +7,7% par rapport 2018 (+4,1% à périmètre comparable).

Les ventes de Véhicules Neufs progressent de +5,6% en 2019 (+1,7% à périmètre comparable). En excluant les Pôles Centre et Premium ayant fait l'objet des cessions annoncées en fin d'année, la croissance des ventes de Véhicules Neufs est de +3,7% pour un marché en hausse de +1,9% sur l'année[2].

L'activité Véhicules d'Occasion ressort, pour sa part, en croissance de +11,5% sur l'exercice (+7,4% à périmètre comparable). Cette excellente performance confirme le bien-fondé de la stratégie menée par le Groupe PAROT de faire du Véhicule d'Occasion un axe majeur de développement.

Véhicules Commerciaux : +4,8% fin 2019 dont +4,4% à périmètre comparable

Chiffre d'affaires (en M€)

Données non auditées 2018 2019 % var Périmètre comparable Véhicules Commerciaux 149,2 156,4 +4,8% +4,4%

Le pôle « Véhicules Commerciaux » (VC) poursuit sa progression et affiche un chiffre d'affaires de 156,4 M€ à fin décembre 2019 - dont 40,5 M€ au 4ème trimestre 2019 - en croissance de +4,8% (+4,4% à périmètre comparable).

Cette dynamique est portée par les Véhicules d'Occasion (en hausse de +3,6% à périmètre comparable) et la vente de Services qui progresse de 12,2% (+10,7% à périmètre comparable). Les ventes de Véhicules Neufs affichent une croissance plus modérée de +1,8% (périmètre comparable), mais ressortent en ligne avec la croissance du marché à +1,9%[3].

Perspectives 2020

Le Groupe PAROT confirme la cession en cours de l'intégralité de son pôle Premium, exploitant les marques BMW et MINI. Ce pôle, constitué de deux entités juridiques, abrite 4 concessions à Brive (19), Limoges (87), Bordeaux-Centre (Quai des Marques, 33) et Bordeaux-Brienne (33) et avait généré en 2018 une perte nette d'1 M€ pour un chiffre d'affaires de 90,2 M€.

Ainsi, tenant compte de la cession effective en décembre 2019 de quatre concessions de la Région Centre, de l'arrêt de l'activité « pure player » de Zanzicar, et de la cession en cours de son pôle Premium, le nouveau périmètre du Groupe PAROT représente un chiffre d'affaires de 426,8 M€ au 31 décembre 2019, comparé au à 401,6 M€ sur le même périmètre au 31 décembre 2018, soit une croissance de +6,3%.

Tenant compte de l'ensemble de ces éléments, le Groupe PAROT confirme son objectif de retour à la rentabilité pour l'année 2020.

Prochaine communication :

Jeudi 30 Avril 2020 (après Bourse) : Résultats Financiers Annuels 2019

A propos du Groupe PAROT

Spécialiste de la mobilité automobile depuis plus de 40 ans, le Groupe PAROT est un acteur majeur de la distribution de véhicules particuliers et commerciaux, neufs (14 marques dont Ford, BMW, MINI, Mazda, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Iveco et Man) et d'occasion, en France. Au 31 décembre 2019, le Groupe abritait 32 sites répartis sur l'ensemble de la France animés par 922 collaborateurs pour un chiffre d'affaires consolidé de 560 M€.

ANNEXES

RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PÔLE T4 2019

Chiffre d'affaires consolidé (en k€) T4 2018 T4 2019 Var en k€ % croissance % du CA 2019 Var périmètre comparable Données non auditées Véhicules particuliers 100,9 106,4 5,5 5,4% 72,0% 4,8% Véhicules commerciaux 40,3 40,5 0,2 0,4% 27,4% -0,1% Autres activités 0,3 0,9 0,6 200% 0,6% 200% TOTAL 141.5 147,8 6,3 4,4% 3,6%

RÉPARTITION DES VOLUMES PAR PÔLE T4 2019

Volumes (en nb d'unités) T4 2018 T4 2019 Var. en nb % croissance % du vol 2019 Var périmètre comparable Données non auditées Véhicules particuliers 5 860 5 783 -77 -1,3% 85,2% -1,9% Véhicules commerciaux 1 010 1 007 -3 -0,3% 14,8% -0,4% TOTAL 6 870 6 790 -80 -1,1% -1,6%

RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PÔLE FIN DÉCEMBRE 2019

Chiffre d'affaires consolidé (en k€) 2018 2019 Var en k€ % croissance % du CA 2019 Var périmètre comparable Données non auditées Véhicules particuliers 373,6 402,2 28,6 7,7% 71,8% 4,1% Véhicules commerciaux 149,2 156,4 7,2 4,8% 27,9% 4,4% Autres activités 1,1 1,6 0,4 33,7% 0,3% 0,3% TOTAL 523,9 560,2 36,2 6,9% 4,2%

RÉPARTITION DES VOLUMES PAR PÔLE FIN DÉCEMBRE 2019

Volumes (en nb d'unités) 2018 2019 Var. en nb % croissance % du vol 2019 Var périmètre comparable Données non auditées Véhicules particuliers 21 641 23 592 1 951 9,0% 86,6% 4,6% Véhicules commerciaux 3 727 3 661 -66 -1,8% 13,4% -1,3% TOTAL 25 368 27 253 1 885 7,4% 3,6%

[1] Comparable en année pleine, excluant les concessions VP Centre (Châteauroux, Bourges, Blois, Orléans Sud et Nord) et VP Limoges (Limoges et Saint Junien) et l'acquisition de Montauban par le pôle VC.

[2] Volumes d'immatriculations « véhicules légers », source CCFA

[3] Volumes d'immatriculations « véhicules industriels », source CCFA

