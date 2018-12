Groupe Parot : nomination d'un DGD finance

05/12/2018 | 07:43

Groupe Parot fait part de la prise de fonctions de Jérôme Floch en tant que directeur général délégué (DGD) finance le 3 décembre. Membre du comité exécutif, il rapporte directement à Alexandre Parot, PDG du groupe spécialisé dans la mobilité automobile.



Depuis 2015, il était chargé de structurer les fonctions support au sein de Quinoa et de mettre en oeuvre la transformation et l'intégration du groupe. En 2007, il avait rejoint Actéon comme directeur financier et informatique en charge du pilotage du LBO.



'Jérôme Floch aura pour principale mission de renforcer nos processus de pilotage et de gestion de la performance financière, alors que notre groupe traverse une phase de forte croissance', explique Alexandre Parot.



