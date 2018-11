PAROT : croissance organique de 10,2% au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le chiffre d’affaires de Parot a atteint 119,2 millions d'euros au troisième trimestre 2018, soit une progression de 17,5% (+10,2% en organique). En cumul sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires ressort à 381,7 millions, en hausse de 23,7%. Cette performance intègre l’impact des acquisitions de Brienne Auto en 2017, Holfi (WebAuto) et Alfred Boos Développement en 2018. A périmètre constant, le chiffre d’affaires a progressé de 11,3% à fin septembre 2018.Parot a réaffirmé son ambition de croissance pour l'exercice 2018, à savoir l'atteinte d'un chiffre d'affaires consolidé compris entre 525 et 535 millions d'euros sur la base du périmètre actuel, et confirme son objectif de chiffre d'affaires supérieur à 600 millions en 2020.Le groupe perçoit également les premiers effets des mesures engagées pour améliorer la performance des points de vente de véhicules particuliers acquis depuis fin 2016 et confirme donc viser un rebond de sa rentabilité sur la seconde moitié de l'année.