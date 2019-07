Groupe Parot : ACTIVITÉ DU 1ER SEMESTRE 2019 : 287,8 M EUR , EN CROISSANCE ORGANIQUE DE +6,3%

Groupe PAROT (code ISIN : FR0013204070 - code mnémonique : ALPAR), acteur français de la mobilité automobile, publie son chiffre d'affaires au titre du 1er semestre de l'exercice 2019.

Chiffre d'affaires (en M€)

Données non auditées Données consolidées Périmètre constant[1] 2018 2019 % var 1er semestre 262,9 287,8 +9,4% +6,3%





Alexandre Parot, Président-Directeur général du Groupe PAROT, commente :

« Nous enregistrons au 1er semestre une croissance organique solide, malgré un environnement de marché automobile en recul sur la période, ce qui nous permet de confirmer notre marche en avant vers notre objectif d'un chiffre d'affaires annuel de 600 M€ en 2020. Notre croissance a été particulièrement dynamique sur les ventes de véhicules d'occasion, à la fois particuliers et commerciaux, confirmant notre expertise dans ce domaine.

Comme annoncé en début d'année, notre principal objectif reste de restaurer durablement notre rentabilité. Nous continuons notamment l'analyse globale des forces et opportunités offertes par chacune de nos activités, qui a déjà conduit au projet de cession de quatre concessions dans le Centre-Val de Loire[2]. Le redressement attendu de nos résultats ne sera toutefois pas encore visible dans les comptes du 1er semestre 2019 sur lequel nous supportons encore le poids des activités déficitaires et certains investissements de relance. »





287,8 M€ de chiffre d'affaires consolidé au 1er semestre 2019

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe PAROT a atteint 287,8 M€ au 1er semestre 2019, soit une progression de +9,4%, intégrant les acquisitions réalisées en 2018. A périmètre constant, le chiffre d'affaires du 1er semestre affiche une croissance organique de +6,3%.







Véhicules Particuliers : +10,9% dont +6,6% de croissance organique

CA consolidé en M€ S1 2018 S1 2019 Variation Organique Véhicules Particuliers 184,5 204,7 +10,9% +6,6% dont réseau 181,6 198,3 +9,2% +4,8% dont Zanzicar.fr 2,9 6,4 +117,4% +117,4%



L'activité de vente de véhicules particuliers, réalisée au travers du réseau de concessions et par Zanzicar.fr, la plateforme de vente en ligne de véhicules particuliers d'occasion, a généré un chiffre d'affaires de 204,7 M€ au 1er semestre 2019 (contre 184,5 M€ au 1er semestre 2018). Cette progression de +10,9% par rapport à la même période l'an passé intègre les concessions de Bourges et Châteauroux depuis le 16 février 2018 et de Limoges depuis le 1er mai 2018. A périmètre constant, la croissance organique ressort à +6,6% sur la période.

Les véhicules particuliers neufs enregistrent une progression de +6,3%, dont +2,8% de croissance organique contre un recul de -0,6% pour le marché français[3]. Cette progression est notamment le fruit des investissements commerciaux mis en œuvre pour redynamiser les plaques Centre, Ile-de-France et Bordeaux Premium.

Les ventes de véhicules particuliers d'occasion (hors Zanzicar.fr) continuent de tirer la croissance du pôle, affichant une hausse de +14,0% sur la période, dont +9,0% à périmètre constant contre un recul de -0,2% pour le marché français[4].

Zanzicar.fr affiche un doublement de ses ventes au 1er semestre 2019 avec un chiffre d'affaires de 6,4 M€ par rapport aux 2,9 M€ réalisés à la même période de l'exercice précédent, et 8,5 M€ sur l'ensemble de l'exercice 2018.





Véhicules Commerciaux : +5,6%, dont +5,3% de croissance organique

CA consolidé en M€ S1 2018 S1 2019 Variation Organique Véhicules Commerciaux 78,1 82,6 +5,6% +5,3%



Le pôle « Véhicules Commerciaux » (VC) affiche un chiffre d'affaires de 82,6 M€ au 1er semestre 2019, en croissance publiée de +5,6% et en croissance organique de +5,3%[5].

Les véhicules commerciaux neufs affichent quant à eux une progression de +0,6% au 1er semestre 2019, contre +18,1% sur le marché français des véhicules industriels et +5,6% sur le marché français des véhicules utilitaires légers. Cette performance est à comparer à une croissance exceptionnellement forte au 1er semestre 2018 (+32,1%). Le Groupe a également constaté un effet « report » dû à un allongement des délais des sous-traitants d'une part, et à des renouvellements de gammes devant intervenir en fin d'année d'autre part.

Les ventes de véhicules commerciaux d'occasion continuent de tirer la croissance du pôle, affichant une croissance organique de +15,3% sur la période, contre +9,5% pour le marché français[6].





Projet de cession de 4 concessions

Pour mémoire, Groupe PAROT est entré en négociations en vue de céder ses concessions de Blois (41), Bourges (18) et Orléans Nord et Sud (45). Ces sites avaient réalisé un chiffre d'affaires de 23,4 M€ sur l'exercice 2018, pour 1,6 M€ de pertes nettes.

Ces opérations restent soumises à la conduite des procédures d'information des instances représentatives du personnel et leur clôture devrait intervenir avant le 31 octobre 2019.







Prochain rendez-vous :

Jeudi 31 octobre 2019 (après Bourse) : Résultats semestriels 2019





A propos du Groupe PAROT

Spécialiste de la mobilité automobile depuis plus de 40 ans, le Groupe PAROT est un acteur majeur de la distribution de véhicules particuliers et commerciaux, neufs (15 marques dont Ford, BMW, MINI, Mazda, Mitsubishi, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Iveco et Man) et d'occasion, en France. L'entreprise familiale, contrôlée par Alexandre et Virginie PAROT, est également pionnière de la vente en ligne de véhicules d'occasion, avec Zanzicar.fr.

Au 31 décembre 2018, le Groupe abritait 37 sites répartis sur l'ensemble de la France animés par 967 collaborateurs pour un chiffre d'affaires consolidé de 524 M€.

Depuis octobre 2016, il est coté sur les marchés d'Euronext (ALPAR).

Plus d'informations sur : www.groupe-parot.com







CONTACTS

Groupe PAROT ACTUS finance & communication Eva Rouquié

Relations Médias

06 20 87 02 84

e.rouquie@groupe-parot.com Caroline Lesage

Relations Investisseurs

01 53 67 36 79

groupe-parot@actus.fr Anne-Catherine Bonjour

Relations Médias

01 53 67 36 93

acbonjour@actus.fr





ANNEXES

Répartition du chiffre d'affaires par pôle

Chiffre d'affaires consolidé (en M€)

Données non auditées S1 2018 S1 2019 % croissance En % du

CA S1 2019 Var. à périmètre constant Véhicules particuliers 184,2 204,7 +10,9% 71,1% +6,6% Véhicules commerciaux 78,1 82,6 +5,6% 28,7% +5,3% Autres activités[7] 0,3 0,5 +104,8% 0,2% +104,8% TOTAL 262,9 287,8 +9,4% 100,0% +6,3%



Répartition des volumes par pôle

Volumes (en nb d'unités)

Données non auditées S1 2018 S1 2019 % croissance En % des volumes S1 2019 Var. à périmètre constant Véhicules particuliers 10 774 12 483 +15,9% 86,7% +10,7% Véhicules commerciaux 1 983 1 914 -3,5% 13,3% -3,5% TOTAL 12 757 14 397 +12,9% 100,0% +8,4%

[1] Excluant les concessions de Bourges et Châteauroux de Parot Automotive (ex-WebAuto) depuis le 16 février 2018, Parot Automotive Limoges (ex-Alfred Boos Développement) depuis le 1er mai 2018 pour le pôle « Véhicules Particuliers » et de l'agent réparateur pour la marque IVECO (Neulat VI) à Montauban depuis le 4 février 2019 pour le pôle « Véhicules Commerciaux ».

[2] Cf. communiqué de presse du 17 juillet 2019

[3] Volumes d'immatriculations « véhicules légers », source CCFA

[4] Volumes d'immatriculations « véhicules particuliers d'occasion", source CCFA

[5] Intégrant l'acquisition d'un atelier de réparation à Montauban depuis le 4 février 2019

[6] Volumes d'immatriculations « véhicules industriels d'occasion », source CCFA

[7] Revenus portés par la holding

