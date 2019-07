Groupe Parot : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC LA SOCIÉTÉ LOUIS CAPITAL MARKET

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société GROUPE PAROT (FR0013204070 – ALPAR FP) confié à Louis Capital Markets UK LLP, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres d'Oddo BHF SCA à la date du 30/06/2019 :

26,613 titres

112,486.05 Euros en espèce

Au cours du 1er semestre 2019, il a été négocié un total de :

ACHAT 40,232 titres 205,392.87 EUR 214 transactions VENTE 41,261 titres 214,922.97 EUR 245 transactions



Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

27,642 titres

105,193.73 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 26/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

30,811 titres

89,231.56 Euros en espèce









A propos du Groupe PAROT

Spécialiste de la mobilité automobile depuis 40 ans, le Groupe PAROT est un acteur majeur de la distribution de véhicules particuliers et commerciaux, neufs (15 marques dont Ford, BMW, Mini, Mazda, Mitsubishi, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Iveco et Man) et d'occasion, en France. L'entreprise familiale, contrôlée par Alexandre et Virginie PAROT, est également pionnière de la vente en ligne de véhicules d'occasion, avec Zanzicar.fr.

Au 31 décembre 2018, le Groupe abritait 37 sites répartis sur l'ensemble de la France animés par 967 collaborateurs pour un chiffre d'affaires consolidé de 524 M€.

Depuis 2016, il est le 1er groupe de distribution coté sur les marchés d'Euronext (ALPAR).

Plus d'informations sur : www.groupe-parot.com









CONTACTS

Groupe PAROT ACTUS finance & communication Eva Rouquié

Relations Médias

06 20 87 02 84

e.rouquie@groupe-parot.com Caroline Lesage

Relations Investisseurs

01 53 67 36 79

groupe-parot@actus.fr

Anne-Catherine Bonjour

Relations Médias

01 53 67 36 93

acbonjour@actus.fr

Information réglementée

Acquisition ou cession des actions de l′émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-59344-cp-parot_bilan-semestriel-contrat-de-liquidite_12.07.2019.pdf Acquisition ou cession des actions de l′émetteur :- Information relative au contrat de liquiditéCommuniqué intégral et original au format PDF :

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews