Groupe Parot : GROUPE PAROT ENTRE EN NÉGOCIATIONS EN VUE DE CÉDER QUATRE CONCESSIONS

Groupe PAROT (code ISIN : FR0013204070 - code mnémonique : ALPAR), acteur français de la mobilité automobile, annonce aujourd'hui être entré en négociations en vue de céder ses concessions de Blois (41), Bourges (18) et Orléans Nord et Sud (45).

Ces sites emploient 65 salariés et ont réalisé un chiffre d'affaires de 23,4 M€ sur l'exercice 2018 pour 1,6 M€ de pertes nettes. Le projet de cession de ces sites s'inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe PAROT, qui s'est fixé comme priorité l'amélioration durable de sa rentabilité.

Ces opérations restent soumises à la conduite des procédures d'information des instances représentatives du personnel et leur clôture devrait intervenir avant le 31 octobre 2019.





Spécialiste de la mobilité automobile depuis plus de 40 ans, le Groupe PAROT est un acteur majeur de la distribution de véhicules particuliers et commerciaux, neufs (15 marques dont Ford, BMW, Mini, Mazda, Mitsubishi, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Iveco et Man) et d'occasion, en France. L'entreprise familiale, contrôlée par Alexandre et Virginie PAROT, est également pionnière de la vente en ligne de véhicules d'occasion, avec Zanzicar.fr. Au 31 décembre 2018, le Groupe abritait 37 sites répartis sur l'ensemble de la France animés par 967 collaborateurs pour un chiffre d'affaires consolidé de 524 M€. Depuis octobre 2016, il est coté sur les marchés d'Euronext (ALPAR).

