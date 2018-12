12/12/2018 18:00 - Chiffre d'affaires 4ème trimestre 2018

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2018 EN PROGRESSION DE +1,0 % A 410,8 M€

MALGRE UN RECUL DE -2,9% AU 4EME TRIMESTRE

Paris, le 12 décembre 2018, 18H00 - Groupe Partouche, un leader européen des jeux, annonce ce jour son chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice clos le 31 octobre 2018 et pour le 4ème trimestre (août 2018 - octobre 2018) de l'exercice.

Activité du 4ème trimestre impactée par une baisse de la fréquentation

Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'établit en recul de -2,9% à 99,6 M€ (-3,0 M€).

Sur la période, le Produit Brut des Jeux (PBJ) enregistre une baisse de -3,6% (-6,2 M€) à 166,3 M€, conséquence de deux tendances :

- un recul du PBJ en France de -5,0% (-7,4 M€), incluant une baisse aux jeux traditionnels du Casino de Cannes (-3,6 M€) et influencé, plus globalement, par une diminution de la fréquentation ;

- dans le même temps, une forte progression des paris sportifs (+32,6%, soit +1,0 M€) en Belgique.

A 75,7 M€, le Produit Net des Jeux (PNJ) recule de -3,8 M€ (-4,8%). Pour mémoire, le Groupe avait bénéficié au 4ème trimestre 2017 d'un avantage fiscal pour le Casino du Lac Meyrin, non reconductible cette année.

Le chiffre d'affaires hors jeux à 24,7 M€ connaît une progression de 3,4% (+0,8 M€), notamment liée au restaurant parisien « Laurent ».

Chiffre d'affaires annuel en progression de +1%

Le Groupe Partouche enregistre un chiffre d'affaires annuel de 410,8 M€ en progression de +1% (+3,9 M€) sur un an, malgré le recul de l'activité constatée au second semestre (-2,0 M€ versus S2 2017).

L'exercice 2018 se solde par une activité stable en PBJ à 638,7 M€ bénéficiant d'une part de la croissance significative du PBJ des paris sportifs (+5,7 M€), mais pénalisé d'autre part à hauteur de -3,7 M€ par l'évolution de la parité EUR / CHF concernant les deux casinos suisses de Meyrin et Crans-Montana.

Le PNJ reste stable également, impacté par la hausse de la CSG à compter du 1er janvier 2018 (-3,7 M€), mais favorisé par le faible taux de prélèvement s'appliquant aux paris sportifs en fort développement.

La baisse d'activité sur la 2ème partie de l'année entrainera mécaniquement un recul de la rentabilité opérationnelle sur la période, mouvement amorcé au premier semestre.

Evènements postérieurs à la clôture

Poursuivant sa stratégie de rénovation et de développement de son parc, le Groupe Partouche a transféré le 20 novembre 2018, le Casino de Pornic, qui rencontre un vif succès depuis son ouverture au public grâce à des espaces plus adaptés et une meilleure accessibilité (parkings).

Par ailleurs, le Casino d'Aix-en-Provence fait l'objet d'une importante rénovation, initiée en septembre 2017, dont l'achèvement est attendu fin janvier 2019.

Des réaménagements d'établissements, en cours ou à venir sur l'exercice 2019, concernent La Roche-Posay, Royat, Hyères et Saint-Amand-les-Eaux.

Prochain rendez-vous :

Résultats de l'exercice clos au 31 octobre 2018 : mercredi 30 janvier 2019, après la clôture de la Bourse.

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 43 casinos et emploie près de 4 300 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité. Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0000053548 - Reuters : PARP.PA

- Bloomberg : PARP:FP

INFORMATIONS FINANCIERES

ANNEXES

1 - Première application de l'interprétation d'IFRIC 13

La mise en place d'un programme de fidélisation de la clientèle à compter du 1er novembre 2016 a conduit Groupe Partouche à comptabiliser ce programme selon l'interprétation d'IFRIC 13. L'impact sur le chiffre d'affaires a été mesuré une première fois sur le cumul d'activité au 30 avril 2017 (-1 774 k€) sans détail par trimestre.

2- Chiffre d'affaires consolidé

En M€ 2018 2017 Variation Premier trimestre 113,9* 109,8 3,7% Deuxième trimestre 97,5* 95,6* 1,9% Troisième trimestre 99,9* 98,9* 1,0% Quatrième trimestre 99,6* 102,6* -2,9% Chiffre d'affaires total consolidé * 410,8 406,9 1,0%

* après impact du programme de fidélisation

3 - Construction du chiffre d'affaires

3.1 Quatrième trimestre

En M€ 2018 2017 Variation Produit brut des Jeux (PBJ) 166,3 172,5 -3,6% Prélèvements 90,6 93,0 -2,5% Produit net des jeux (PNJ) 75,7 79,5 -4,8% Chiffre d'affaires (CA) hors PNJ 24,7 23,9 3,4% Programme de fidélisation -0,8 -0,8 - Chiffre d'affaires total consolidé 99,6 102,6 -2,9%

3.2 Cumul 12 mois

En M€ 2018 2017 Variation PBJ 638,7 638,8 0,0% Prélèvements -318,1 -318,0 0,0% Produit net des jeux 320,7 320,8 0,0% CA hors PNJ 93,3 89,5 4,3% Programme de fidélisation -3,2 -3,4 - Chiffre d'affaires total consolidé 410,8 406,9 1,0%

4 - Ventilation du CA par secteur d'activité

4.1 Quatrième trimestre

En M€ 2018 2017 Variation Casinos 90,1 94,4 -4,6% Hôtels 2,7 3,1 -12,2% Autres 6,9 5,1 35,5% Chiffre d'affaires total consolidé 99,6 102,6 -2,9%

4.2 Cumul 12 mois

En M€ 2018 2017 Variation Casinos 375,3 379,1 -1,0% Hôtels 9,0 9,8 -8,5% Autres 26,5 17,9 47,7% Chiffre d'affaires total consolidé 410,8 406,9 1,0%

INFORMATIONS FINANCIERES