Groupe Partouche : hausse de 5% du CA sur 9 mois

11/09/2019 | 18:25

Le chiffre d'affaires cumulé 9 mois s'établit à 326,8 ME à fin juillet, en croissance de +5%, avec une progression de +4,8 % à 256,8 ME du Produit Net des Jeux.



Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre s'établit à 104,9 ME, en hausse de +5%. Le Produit Brut des Jeux (PBJ) atteint 164,6 ME (+4,3 %).



En France, le PBJ progresse de 7,0 ME à 138,1 ME (+5,4 %) porté par un accroissement de la fréquentation. À l'étranger, le PBJ recule légèrement de 0,9% à 26,5 ME sous l'influence d'un repli du PBJ des casinos physiques (-4,0 %) et d'un ralentissement de la croissance des jeux online et les paris sportifs en Belgique (+7,3 %).



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.