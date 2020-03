Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Partouche a réalisé mercredi soir son point d’activité pour le premier trimestre de son exercice 2020 (novembre à janvier). Ainsi, l’exploitant de casinos et d’hôtels a réalisé un chiffre d’affaires de 126,7 millions d’euros sur la période, en progression de 8,6 %. De son côté, le Produit Brut des Jeux (PBJ) atteint 174,8 millions d’euros (+8,4%). Enfin, le Produit Net des Jeux (PNJ) progresse de 7,8% à 103 millions d’euros." L'apparition et le développement rapide de l'épidémie de Covid-19 en France, pourraient avoir un impact sur la fréquentation et l'activité de nos établissements ", a indiqué Partouche, " néanmoins, il est impossible de quantifier à ce stade cet impact. "