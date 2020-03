PARTOUCHE : fait face à la crise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Confronté à l'arrêt de ses activités, Partouche a conclu des accords avec ses principaux fournisseurs pour reporter les règlements qui pouvaient l'être. Le groupe a cependant veillé à ne pas mettre en danger son écosystème économique et social en préservant ses plus fragiles partenaires (artisans locaux, artistes, TPE, etc...). La DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) a par ailleurs accepté de reporter de trois mois le paiement des prélèvements sur le produit brut des jeux, pour ce qui concerne les prélèvements dus au titre des mois de février, mars et avril 2020.Les partenaires bancaires du groupe ont été contactés afin de reporter de 6 mois nos échéances bancaires. Ces demandes concernent le report des échéances en capital et en intérêts et résulteraient en un allongement de 6 mois des échéanciers contractuels.L'intégralité de ses dettes bancaires (à l'exception de l'emprunt obligataire émis par la holding), tant en bilatéral qu'au niveau de la holding, a fait l'objet de ces demandes, qui ont été bien accueillies et acceptées par ses banques, sous réserve de quelques rares ajustements. Seules quelques modalités restent encore à définir.A l'instar des crédits bancaires, les crédits-baux immobiliers ainsi que la majorité des crédits-baux mobiliers vont bénéficier des mêmes reports.Enfin, Partouche est favorable à la suspension de son dividende lors de l'assemblée générale du 1er avril.