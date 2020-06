Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sur un marché parisien déprimé, Partouche recule de 3,93 % à 22 euros, dans le sillage de son point d’activité du deuxième trimestre 2019-2020 (février à avril). Ainsi, l’exploitant de casinos et d’hôtels a réalisé un chiffre d’affaires de 56,9 millions d’euros sur la période, soit une chute de 46 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. De son côté, le Produit Net des Jeux (PNJ) a fondu de 44,4 % à 46,7 millions d’euros.Si la première moitié du trimestre a été bonne, Partouche a pâti de l'arrêt de l'activité sur la seconde, en raison des mesures prises pour endiguer la pandémie de Covid-19. La crise sanitaire a entraîné la fermeture des casinos français à partir du 15 mars et celle des casinos étrangers dans les jours qui ont suivi.Une triste réalité qui rejaillit sur les chiffres du premier semestre 2019-2020 (novembre à avril). Partouche a réalisé un chiffre d'affaires de 183,6 millions d'euros sur la période ( -17,3 % sur un an) et un PNJ de 149,7 millions d'euros (-16,6%).Pour traverser cette crise, Partouche a obtenu un Prêt Garanti par l'Etat (PGE), octroyé par ses banques partenaires, pour un montant de 19,5 millions d'euros. Le groupe renforce ainsi sa trésorerie et pourra soutenir la reprise de ses activités.Du côté des perspectives, le Conseil Fédéral a étendu la concession du casino de Meyrin en Suisse, ce qui lui permettra d'exploiter des jeux de casino en ligne. Le lancement est prévu pour l'été 2020, sous la marque Pasino.ch.Le prochain catalyseur pour le titre Partouche sera la publication des résultats du premier semestre 2019-2020, le 16 juillet prochain.