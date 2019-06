PARTOUCHE : publication trimestrielle bien accueillie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La chance sourit à Partouche sur la place de Paris, où le titre s’adjuge 2,75% à 22,40 euros. L’exploitant de casinos et d’hôtels profite de la bonne orientation de son activité lors du deuxième trimestre de son exercice 2019. De février à avril, le groupe a ainsi réalisé un chiffre d’affaires de 105,3 millions d’euros, en progression de 8%. Dans le détail, le Produit Brut des Jeux (PBJ)- qui représente la différence entre les mises des joueurs et les gains- atteint 168,1 millions d’euros, en hausse de 7%. Il est « porté par toutes les formes de jeux ».En France, le PBJ progresse de 5,4% à 139,5 millions d'euros. Partouche explique que les machines à sous affichent une hausse satisfaisante de 3,9 % (à 115,5 millions d'euros) et que les formes électroniques des jeux traditionnels restent dynamiques avec une progression de 13,2 % (à 24 millions d'euros).Le groupe souligne également que le succès rencontré par le nouveau Casino de Pornic, depuis son transfert en novembre 2018, se confirme, avec une hausse solide de son PBJ de 53,4 %.Enfin, le Produit Net des Jeux (PNJ) a progressé de 8,9% à 83,8 millions d'euros.Au total, sur les six premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires s'établit à 221,9 millions d'euros, en croissance de 5%, avec une progression de 5,2 % à 179,4 millions d'euros du Produit Net des Jeux.Concernant le reste de son exercice, Partouche n'a pas communiqué de perspectives chiffrées. Le prochain catalyseur pour le groupe sera la publication des résultats semestriels, le 26 juin prochain.