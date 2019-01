Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Groupe Partouche annonce le début de sa collaboration avec deux personnalités ayant fait leur carrière au sein du Ministère de l’Intérieur. Ainsi, depuis le 1er janvier, Martine Monteil et Éric Battesti ont débuté leur mission auprès du Président du groupe de casinos. Partouche a souhaité s’entourer de l’expertise et de la compétence de ces personnalités afin de l’accompagner dans ses missions et ses rapports avec ses tutelles.Martine Monteil, Préfet honoraire, récemment élevée à la dignité de grand officier de l'Ordre du Mérite, est l'une des premières femmes à devenir commissaire de police. En 2008, elle était nommée préfet, secrétaire générale de la Zone de défense de Paris.De son côté, le Commissaire Général Eric Battesti intègre la Police nationale en 1981 au sein de la Direction des Renseignements Généraux de la Préfecture de Police. Il a terminé sa carrière, en tant que Chargé de mission près le Conseiller diplomatique du Ministre de l`intérieur.