Partouche : les revenus du 2e trimestre impactés par le covid

10/06/2020 | 18:19

Le groupe Partouche annonce ce soir un chiffre d'affaires, au 2e trimestre, qui s'établit à 56,9 millions d'euros, en recul de -46,0% en un an.



Les revenus ont bien sûr été impactés par la crise du coronavirus : 'le nombre de jours d'exploitation a été amputé de moitié au 2e trimestre de l'exercice', précise le groupe.



'A fin avril, la solide croissance enregistrée sur les 4 mois et demi d'ouverture permet d'enregistrer un chiffre d'affaires cumulé 6 mois de 183,6 ME (-17,3%) et un Produit Net des Jeux de 149,7 ME (-16,6%)', indique par ailleurs Partouche.



