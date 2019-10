Partouche : opérations de refinancement

21/10/2019 | 07:44

Partouche annonce avoir mis en place, auprès d'un pool bancaire, un crédit de refinancement syndiqué d'une maturité de six ans amortissable, ainsi qu'une ligne de crédit revolving ayant la même échéance, pour un montant global de 80 millions d'euros.



Il émettra aussi un emprunt obligataire EuroPP de 35 millions de maturité sept ans auprès d'un investisseur institutionnel. Le produit de ces opérations sera consacré au refinancement du crédit syndiqué existant traité dans son plan de sauvegarde et de dettes existantes.



La mise à disposition des fonds interviendra avant l'audience du Tribunal de commerce de Paris prévue le 4 novembre au cours de laquelle le groupe de casinos sollicitera auprès du Tribunal de constater l'exécution de son plan et la sortie du plan de sauvegarde.



